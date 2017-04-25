В Коми лишили свободы 11 наркоторговцев

Эжвинский районный суд Сыктывкара рассмотрел уголовное дело в отношении участников межрегионального преступного сообщества, сбывавших наркотические средства в крупных и особо крупных размерах в Коми.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, 11 человек признаны виновными в незаконном обороте наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, шестеро из них также осуждены за участие в преступном сообществе.

Судом установлено, что в 2014-2015 годах А.Швец, входивший в состав межрегионального преступного сообщества, выполнял роль оператора, а затем – регионального склада синтетических наркотиков. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий у него была изъята сумка с 11 килограммами спайсов. В дальнейшем во время расследования удалось установить других участников преступного сообщества (П.Угринюк, И.Юдин, Р.Саитов, А.Ярошенко и В.Забоев), а также других соучастников, входивших в состав организованной преступной группы (А.Гергележиу, М.Кириллов, С.Мишарин, А.Ветошкин, А.Панин). Так, В.Забоев и А.Ярошенко выполняли роли склада наркотиков в Ухте, где и были задержаны при попытке перепрятать наркотические средства, заподозрив слежку. Еще пять злоумышленников выполняли функции закладчиков в составе организованной преступной группы, занимаясь раскладкой спайсов по тайникам в Сыктывкаре.

Деятельность наркоторговцев была тщательно законспирирована. Для переписки они использовали электронные средства связи с криптозащитой, а также обезличенные платежные системы.

Вину в инкриминируемых деяниях признали восемь из одиннадцати сообщников, трое полностью отрицали свою причастность к преступной деятельности.

В зависимости от роли и характера содеянного суд назначил наркоторговцам наказания в виде лишения свободы на сроки от пяти до 13 лет с назначением штрафов и ограничении свободы. При этом у осужденных конфисковано имущество и деньги, полученные в результате незаконного бизнеса. Приговор не вступил в законную силу.

Фото пресс-службы УФСКН по Коми