Средняя зарплата врачей в Коми достигла 59 тысяч рублей

Как сообщила на заседании ведомственного общественного совета заместитель министра здравоохранения Коми Этери Мамедова, по данным федерального статистического наблюдения, заработная плата медицинских работников в Коми в динамике за 2011-2016 годы у врачей увеличилась в 1,7 раза, у среднего медицинского персонала - в 1,7 раза, у младшего медицинского персонала - в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Средняя зарплата врачей в государственных учреждениях здравоохранения Коми составила 59 тысяч рублей (это 159,6 процента от прогнозного среднемесячного дохода в регионе при условии, что он равен 37 тысяч рублей), при установленных «дорожной картой» 159,6 процента). Средний медперсонал получает по 33,3 тысячи рублей (или 89,9 процента от средней по региону при установленных 89,2 процента). Зарплата младшего медперсонала - 23,2 тысячи рублей (или 62,6 процента при установленных 60,6 процента).

Предположим так: что будет со здравоохранением Коми в 2017 году

Фото Александра Грызлова