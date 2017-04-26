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Среда, 26 апреля 2017, 13:57
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13:57
Опциональная победа: «Ростелеком» в Коми расширил возможности тарифного плана «Игровой»

Этот тариф на интернет разработан специально для российских геймеров.

С 20 апреля 2017 года пользователям тарифа стала доступна для подключения новая опция от сервиса 4game («Фогейм»): она дает преимущества в популярных играх Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank.

«Ростелеком» – интернет-провайдер №1 в России по количеству абонентов широкополосного доступа в интернет, обслуживает более 12,3 миллиона домохозяйств и предприятий. Предлагая широкую линейку тарифов на «Домашний интернет», соответствующую различным стилям потребления услуги, «Ростелеком» также развивает нишевые предложения для клиентов с четкими предпочтениями. Одно из таких целевых предложений – тарифный план «Игровой», который стал доступен для подключения в начале 2016 года и с тех пор пользуется высокой популярностью среди онлайн-игроков.

4game от компании Innova – одна из крупнейших игровых платформ в России и СНГ, имеет 25 миллионов зарегистрированных пользователей. Платформа представляет суперпопулярные во всем мире: многопользовательскую ролевую онлайн-игру Lineage 2, многопользовательскую экшн-игру Blade and Soul и шутер Point Blank. Все игры русифицированы и адаптированы для нашей страны, имеют круглосуточную техническую поддержку на русском языке.

При подключении опции «Фогейм» пользователи тарифа «Игровой» получают welcome-бонус, а также игровые преимущества, которые позволяют быстрее добиваться высоких результатов в онлайн-играх платформы. Ежемесячная стоимость тарифного плана «Игровой» не изменится: в Коми она составляет 850 рублей (скорость доступа – до 250 Мбит/с).

«Тарифный план «Игровой» сделан специально для российских игроков, он объединяет то, что им нужно – высокую скорость доступа в интернет и эксклюзивные опции, которые позволяют быстрее добиваться побед. Мы изначально говорили о стремлении расширить возможности тарифа и привлечь новую аудиторию. Благодаря опции «Фогейм» мы выходим на более молодых пользователей. «Ростелеком» и дальше будет развивать тариф «Игровой», чтобы он отвечал потребностям игроков любых возрастов и предпочтений. С эксклюзивными опциями наши абоненты смогут быстрее добиваться побед в любимых играх», – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

«Партнерство с компанией «Ростелеком» – большой шаг в развитии платформы «Фогейм». С тарифом «Игровой» мы открываем для наших пользователей новую возможность: теперь они могут играть в игры «Фогейма» не только бесплатно, но еще и получая весомые бонусы. Все, что для этого нужно – использовать интернет-тариф от «Ростелекома». Мы уделяем особое внимание построению долгосрочных отношений с пользователями, поэтому и в дальнейшем планируем создавать выгодные условия для российских игроков совместно с «Ростелекомом», – прокомментировал директор по игровым проектам компании Innova Иван Мороз.

Узнать подробности о тарифном плане «Игровой», доступных игровых опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте 4game.rt.ru и по бесплатному телефону 8-800-100-08-00.

Фото с сайта bladeandsoul.com

«КомиОнлайн»
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