За год «чернобыльцев» в Коми стало на полсотни меньше

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Для тех, кто самоотверженно ликвидировал последствия взрыва на реакторе, тех, кто пострадал от аварии, а также их детей, внуков, правнуков предусмотрены меры государственной поддержки.

Как сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда в Коми, на сегодня в республике проживают 1208 «чернобыльцев». Из них 985 человек – это ликвидаторы последствий чернобыльской катастрофы, 75 – инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы, 133 человека – дети и подростки первого и последующих поколений граждан, родившиеся после радиоактивного облучения одного из родителей, 15 человек – граждане, эвакуированные из зоны отчуждения в 1986 году.

Год назад на эту дату в республике было зарегистрировано 1257 «чернобыльцев», среди них было 1029 ликвидаторов последствий катастрофы.

Граждане, относящиеся к этим категориям, имеют право на ежемесячную денежную выплату. В зависимости от категории льготника ее размер составляет от 1198,8 до 2397,59 рубля. Ряд граждан, пострадавших от радиационных катастроф, имеет право получать две ежемесячные выплаты (например, участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, признанные инвалидами).

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