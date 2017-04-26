КомиОнлайн

Новости

Среда, 26 апреля 2017, 14:47
  • 387
  • 0
  • 1

14:47
За год «чернобыльцев» в Коми стало на полсотни меньше

Больше всего сократилось число ликвидаторов последствий катастрофы.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Для тех, кто самоотверженно ликвидировал последствия взрыва на реакторе, тех, кто пострадал от аварии, а также их детей, внуков, правнуков предусмотрены меры государственной поддержки.

Как сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда в Коми, на сегодня в республике проживают 1208 «чернобыльцев». Из них 985 человек – это ликвидаторы последствий чернобыльской катастрофы, 75 – инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы, 133 человека – дети и подростки первого и последующих поколений граждан, родившиеся после радиоактивного облучения одного из родителей, 15 человек – граждане, эвакуированные из зоны отчуждения в 1986 году.

Год назад на эту дату в республике было зарегистрировано 1257 «чернобыльцев», среди них было 1029 ликвидаторов последствий катастрофы.

Граждане, относящиеся к этим категориям, имеют право на ежемесячную денежную выплату. В зависимости от категории льготника ее размер составляет от 1198,8 до 2397,59 рубля. Ряд граждан, пострадавших от радиационных катастроф, имеет право получать две ежемесячные выплаты (например, участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, признанные инвалидами).

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкарЧернобыль
Общество
Социум
катастрофачернбыльцыльготы
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Территориальный менеджер
Конфитрейд (Сыктывкар)

Торговый представитель
Южная Соковая Компания (Сыктывкар)

от 25000 до 60000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Последние комментарии

Валера:
Очники сдали стопудово, уроды малолетние, чтоб их по отчисляли!
26.04.2017 - 17:12
Перейти к новости
татьяна:
это всё против местных и городских жителей. которые приезжают в бор на выходные отдохнуть.
26.04.2017 - 17:01
Перейти к новости
опа:
Глава саратовского СК потребовал от губернатора отобрать у хозяев льва, якобы укусившего подростка за ягодицы в Энгельсе. Вот результат всеобщего потепления львы из африки добрались до саратова и кусают людей за их опы.Ужас скоро будут и в сыктывкаре покусывать
26.04.2017 - 16:08
Перейти к новости
d:
а когда петрозаводскую от дырноса до макси сделают? писали что даже решение суда по ней есть, а дороги как не было, так и нет(((((((((
26.04.2017 - 13:58
Перейти к новости
!!!!!:
Оборзели в лес запрещать ходить! Мне жизненнонеобходимо его посещать, собирать грибы и ягоды! Чиновники рехнулись???
26.04.2017 - 13:19
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика