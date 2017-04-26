Нахимичили: в Ухте осужденная за взятку преподаватель продолжила работать в вузе

В Ухте провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в УГТУ.

Как сообщалось ранее, 28 декабря 2016 года Ухтинским городским судом преподаватель химии в данном вузе была признана виновной в легализации денежных средств и служебном подлоге.

По информации пресс-службы регионального надзорного ведомства, старший преподаватель кафедры химии факультета информационных технологий УГТУ в марте 2016 года за успешную сдачу экзамена по дисциплине «химия» без его фактического приема получила от студентов 260 тысяч рублей, перечисленных на банковскую карту ее мужа. В зачетных книжках студентов и экзаменационных ведомостях появились записи о сдаче экзамена, а супруг преподавателя сумел расплатиться по кредиту. По приговору суда педагогу назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штрафом в 30 тысяч рублей, а также дополнительным наказанием в виде штрафа в пять миллионов рублей.

Между тем статья 331 Трудового кодекса устанавливает запрет на педагогическую деятельность лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного тяжкого и особо тяжкого преступления. Несмотря на данное обстоятельство, после вступления приговора в законную силу вуз трудовой договор с педагогом не расторгнул.

Прокуратура Ухты направила в адрес образовательного учреждения представление об устранении нарушений закона, в итоге осужденная была уволена.

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