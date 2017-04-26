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Среда, 26 апреля 2017, 15:51
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15:51
Нахимичили: в Ухте осужденная за взятку преподаватель продолжила работать в вузе

Уволили ее только после вмешательства прокуратуры.

В Ухте провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в УГТУ.

Как сообщалось ранее, 28 декабря 2016 года Ухтинским городским судом преподаватель химии в данном вузе была признана виновной в легализации денежных средств и служебном подлоге.

По информации пресс-службы регионального надзорного ведомства, старший преподаватель кафедры химии факультета информационных технологий УГТУ в марте 2016 года за успешную сдачу экзамена по дисциплине «химия» без его фактического приема получила от студентов 260 тысяч рублей, перечисленных на банковскую карту ее мужа. В зачетных книжках студентов и экзаменационных ведомостях появились записи о сдаче экзамена, а супруг преподавателя сумел расплатиться по кредиту. По приговору суда педагогу назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штрафом в 30 тысяч рублей, а также дополнительным наказанием в виде штрафа в пять миллионов рублей.

Между тем статья 331 Трудового кодекса устанавливает запрет на педагогическую деятельность лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного тяжкого и особо тяжкого преступления. Несмотря на данное обстоятельство, после вступления приговора в законную силу вуз трудовой договор с педагогом не расторгнул.

Прокуратура Ухты направила в адрес образовательного учреждения представление об устранении нарушений закона, в итоге осужденная была уволена.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиУхта
Криминал
Социум
преподавательвзяткахимияприговор
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Комментарии

опа
26.04.2017 - 16:08

Глава саратовского СК потребовал от губернатора отобрать у хозяев льва, якобы укусившего подростка за ягодицы в Энгельсе. Вот результат всеобщего потепления львы из африки добрались до саратова и кусают людей за их опы.Ужас скоро будут и в сыктывкаре покусывать

Подробнее: http://www.newsru.com/

Валера
26.04.2017 - 17:12
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Очники сдали стопудово, уроды малолетние, чтоб их по отчисляли!

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Последние комментарии

Валера:
Очники сдали стопудово, уроды малолетние, чтоб их по отчисляли!
26.04.2017 - 17:12
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татьяна:
это всё против местных и городских жителей. которые приезжают в бор на выходные отдохнуть.
26.04.2017 - 17:01
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опа:
Глава саратовского СК потребовал от губернатора отобрать у хозяев льва, якобы укусившего подростка за ягодицы в Энгельсе. Вот результат всеобщего потепления львы из африки добрались до саратова и кусают людей за их опы.Ужас скоро будут и в сыктывкаре покусывать
26.04.2017 - 16:08
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d:
а когда петрозаводскую от дырноса до макси сделают? писали что даже решение суда по ней есть, а дороги как не было, так и нет(((((((((
26.04.2017 - 13:58
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!!!!!:
Оборзели в лес запрещать ходить! Мне жизненнонеобходимо его посещать, собирать грибы и ягоды! Чиновники рехнулись???
26.04.2017 - 13:19
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