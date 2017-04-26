Жителей столицы Коми пригласили на выставку социальных услуг

Оценить перечень соцпроектов и технологий для населения можно будет 4 мая.

В честь 20-летнего юбилея сыктывкарский центр соцпомощи семье и детям организует выставку социальных услуг «Во благо семьи и детства».

По информации пресс-службы учреждения, для семей Сыктывкара будут представлены наилучшие практики работы центра, зарекомендовавшие себя как эффективные и востребованные среди населения. На выставке можно будет узнать весь спектр социальных услуг, оказываемых центром, проектов и технологий, реализуемых в настоящее время.

Для этого будет организована работа тематических площадок, сгруппированных в соответствии с теми острыми социальными проблемами, на решение которых они направлены:

- «Обрести семью» (развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; социальная адаптация и социализация лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

- «Шаг навстречу» (оказание помощи семьям, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья).

- «Мир в семье» (профилактика семейного неблагополучия, пропаганда здоровых межличностных внутрисемейных отношений, способствующих полноценному развитию и удовлетворению потребностей детей).

- «Твой выбор» (профилактика безнадзорности, правонарушений и девиантных форм поведения в подростковой среде. Пропаганда здорового образа жизни).

- «Город добра» (подключение городского населения - взрослых и детей, к реализации добрых дел, к строительству виртуального «Города Добра», объединение усилий всех заинтересованных сторон для наиболее эффективного содействия семье).

- «Семейная гостиная» (привлечение внимания населения к семейным традициям как средству воспитания детей; формирование в обществе осознанного отношения к развитию и поддержанию семейных устоев и традиций).

- «История и традиции» (знакомство с историей развития и традициями «Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара»).

Кроме того, на выставке подведут итоги и наградят победителей городского конкурса семейной фотографии «Счастливая семья-2017».

К участию в мероприятии приглашают семьи Сыктывкара, представителей органов власти, общественные организации, средства массовой информации, партнеров и добровольцев учреждения.

Выставка пройдет 4 мая с 12:00 до 16:00 в здании администрации города (улица Бабушкина, 22). Подробную информацию можно получить по телефону: 21-46-47.

Фото Андрея Злобина