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Среда, 26 апреля 2017, 20:41
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Север Коми семь часов оставался без интернета из-за обрыва кабеля возле Ухты

К вечеру 26 апреля связь была полностью восстановлена.

Как сообщает пресс-служба Коми филиала «Ростелекома», в 10:16 было зафиксировано повреждение магистральной волоконно-оптической линии связи в 14 километрах от Ухты. Аварийные бригады выехали на место повреждения незамедлительно. Причины и место обрыва были определены сразу по прибытии – там велись работы по прокладке газопровода. Организация вела работы без согласования с «Ростелекомом», хотя обозначения, что в этом районе проложен кабель связи, находились в зоне прямой видимости.

В результате аварии абоненты Воркутинского, Интинского, Печорского, Усинского, Троицко-Печорского, Сосногорского, Вуктыльского, Ижемского и Усть-Цилемского районов остались без интернета и телевидения.

С момента получения аварийного сигнала были включены все резервные линии, поэтому телефония работала в полном объеме, а системы передачи данных были доступны только для стратегически важных служб и предприятий, которые отвечают за жизнеобеспечение своих районов. В том числе финансовые предприятия, энергетики, МЧС и МВД.

«Сложность ликвидации аварии заключалась в том, что кабель был проложен методом прокола и находится на большой глубине, поэтому чтобы достать поврежденный кабель и приступить к восстановлению, пришлось рыть котлован на глубину 4,5 метра. Сейчас бригады уже сварили кабель и связь восстановлена в полном объеме, – прокомментировал ситуацию начальник межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Коми филиала ПАО «Ростелеком» Владимир Верещагин. – Хочу отметить, что работы по строительству газопровода ведутся уже давно и проблем никаких не возникало, так как субподрядная организация, выполнявшая эти работы, все с нами согласовывала. Сейчас субподрядчик поменялся, и в первый же день своей работы они оставили весь север республики без интернета. Этого бы не произошло, обратись они к нам за согласованием».

К 17:00 связь была восстановлена в полном объеме.

Фото пресс-службы Коми филиала «Ростелекома»

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Комментарии

Vilmadina
26.04.2017 - 22:39
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Vilmadina
27.04.2017 - 00:53
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Vilmadina
27.04.2017 - 03:06

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