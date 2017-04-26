КомиОнлайн

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Среда, 26 апреля 2017, 20:55
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Число погибших в ДТП возле железнодорожного вокзала в Сыктывкаре возросло до трех

Пострадавшая женщина скончалась в больнице.

ДТП произошло вечером 15 апреля напротив дома №21 по улице Морозова в Сыктывкаре. Автомобиль Hyundai Sonata врезался в опору ЛЭП. В результате происшествия погибли 23-летний водитель и 26-летний пассажир машины. Еще одна пассажирка получила травмы различной степени тяжести. Женщину 1985 года рождения госпитализировали в республиканскую больницу в крайне тяжелом состоянии. У нее диагностировали ушиб головного мозга, тупую травму шейного отдела позвоночника, перелом бедра.

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Коми, пострадавшая сыктывкарка скончалась в больнице 26 апреля в первой половине дня.

В прошлом году в регионе произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Наибольшее количество происшествий произошло в субботу. Больше всего людей погибло во вторник. На дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 6,3 погибших на 100 пострадавших (7,6 в 2015 году).

Фото из паблика Подслушано в Сыктывкаре

Владилен Олофинский
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Сыктывкар
Происшествия
Социум
ДТПЛЭПопора ЛЭП
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Комментарии

олег
26.04.2017 - 21:00
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Апрель кошмарный какой, столько жертв в ДТП(((

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