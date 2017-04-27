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Четверг, 27 апреля 2017, 09:39
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09:39
В среднем каждый житель Коми оставляет в магазинах 14 тысяч рублей ежемесячно

Людей стали меньше интересовать книги, мебель, фото- и видеоаппаратура.

Как сообщает Комистат, в 2016 году в розничных магазинах, на рынках и ярмарках было продано товаров на 146 миллиардов рублей, что почти на 9,4 процента в сопоставимых ценах меньше, чем в 2015-м. Магазинные расходы на каждого жителя республики составили в среднем 171 тысячу рублей, то есть 14,2 тысячи в месяц.

В структуре оборота розничной торговли, как и прежде, наибольшую долю занимали алкогольная продукция (10 процентов), мясо (8 процентов), бензин (6 процентов), легковые автомобили (5 процентов), верхняя одежда и молочные продукты (по 4 процента).

Объем розничной торговли промышленными товарами в сопоставимых ценах снизился на 6,5 процента, при этом сокращение продаж таких товаров, как книги, мебель, ткани, велосипеды и мотовелосипеды, часы, кожаная обувь, было более существенным. Резкое уменьшение потребительского спроса отмечалось на мониторы, фотоаппаратуру и фототовары, аудио- и видеоаппаратуру (на 48-68 процентов). В то же время продажи газового моторного топлива, канцелярских и писчебумажных товаров, спортивных товаров, мобильных телефонов, стройматериалов выросли к концу года на 7-14 процентов.

Сокращение продаж продовольствия, напитков и табачных изделий было более значительным – 12 процентов. Оно обусловлено уменьшением продаж большинства наблюдаемых групп продуктов питания, за исключением свежего картофеля, сухих молочных консервов, продуктов из мяса, мороженого и замороженных десертов. Продажа алкогольной продукции в сопоставимых ценах снизилась на 6,6 процента.

Торговые сети на потребительском рынке Коми по-прежнему имели определяющее значение, занимая 28 процентов в общем объеме продаж. В 2016 году они формировали 37 процентов республиканского оборота розничной торговли в продовольственном секторе и 20 процентов – в секторе непродовольственных товаров. В выручке от продаж торговых сетей на долю пищевых продуктов приходилось 65 процентов, непродовольственных товаров - 35 процентов (в 2015 году было 70 и 30 соответственно).

Сетевые ретейлеры и супермаркеты в Коми отнимают покупателей у индивидуальных торговцев

Фото Елены Кабаковой

«КомиОнлайн»
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торговлярасходымагазиныретейл
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Комментарии

Ващьпе не согласен !!!
27.04.2017 - 10:16
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Зябликов истратил олимиард за месяц, а баба фрося из кукуева - 500 рэ. В среднем по 14 тыр...

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ScottAcick:
mjrwpbu
27.04.2017 - 11:55
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Ващьпе не согласен !!!:
Зябликов истратил олимиард за месяц, а баба фрося из кукуева - 500 рэ. В среднем по 14 тыр...
27.04.2017 - 10:16
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олег:
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