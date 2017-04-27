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Четверг, 27 апреля 2017, 11:14
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11:14
Глава Сбербанка приобрел облигации первого выпуска ОФЗ для населения

К вечеру первого дня продаж эти ценные бумаги купили 1000 человек.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, который ранее обещал приобрести бумаги данного выпуска, подал утром 26 апреля заявку в отделении центрального офиса на Вавилова, 19. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Сбербанк 26 апреля начал обслуживать клиентов – физических лиц по приобретению «народных ОФЗ-н». В отделениях Сбербанк Премьер, где можно оформить брокерские договоры и подать заявку на приобретение облигаций, наблюдается оживленный спрос со стороны клиентов.

Клиентов интересует доходность облигаций, поскольку объявленные накануне Минфином купонные ставки выплат по ОФЗ-н предоставляют премию к доходности на рынке. Средний размер заявки на текущий момент – 0,8 миллиона рублей.

Общее число клиентов, подавших заявки на приобретение облигаций, составило на вечер 26 апреля около 1000. Общий объем заявок составил 912 миллионов рублей по номиналу, средний размер заявки на текущий момент – 0,9 миллиона рублей.

При сохранении спроса на текущем уровне облигации объемом 7,5 миллиарда рублей, по оценке банка, будут размещены в ближайший месяц, количество клиентов может составить десятки тысяч.

Генеральная лицензия Банка России №1481. Официальные сайты www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Фото Елены Кабаковой

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облигациивкладыбанкиДеньги
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