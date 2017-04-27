Полное расписание дачных автобусов в Сыктывкаре на лето 2017 года

В столице Коми 1 мая начнется дачный сезон, будут запущены все основные пригородные маршруты. По сравнению с прошлым годом количество рейсов на дырносском направлении увеличено. Например, в 2016-м автобус №30 совершал ежедневно шесть рейсов, а в этом году в выходные он будет ездить на дачи 12 раз. Автобус №38 раньше совершал 9 рейсов ежедневно, теперь будет возить дачников 14 раз как в будни, так и в выходные. Отменен вечерний рейс автобуса №127.

Из-за плохих дорог автобус №125 не будет заезжать в общества «Виктория» и «Мелиоратор», а автобус №128 – в общество «Лесное».

Автобус №105 начнет ездить с июня.

Стоимость проезда по всем дачным маршрутам составит 20 рублей. Но если цена билета на городском транспорте вырастет до 25 рублей, то такая цена будет и на дачных напралениях. Фиксированная цена будет действовать с 1 мая по 30 сентября.

№30 ЖДВ – Дырнос-3. Будни. ЖДВ 07:10, 09:10, 10:50, 15:30, 17:30, 19:30 Дырнос-3 08:00, 10:00, 11:40, 16:20, 18:20, 20:20 №30 ЖДВ – Дырнос-3. Выходные. ЖДВ 07:10, 07:50, 09:10, 09:50, 11:30, 12:10, 14:10, 15:30, 16:10, 17:30, 18:10, 19:30 Дырнос-3 08:00, 08:40, 10:00, 10:40, 12:20, 13:00, 15:00, 16:20, 17:00, 18:20, 19:00, 20:20 №36 Орбита – Дырнос-3. Ежедневно. Орбита. Торг. центр 06:40, 08:30, 11:10, 14:50, 16:50, 18:50 Дырнос-3 07:30, 09:20, 12:00, 15:40, 17:40, 19:40 №38 ул. Карла Маркса – Дырнос-3. Будни. ул. Карла Маркса (Рынок) 06:20, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 11:25, 13:15, 14:40, 15:20, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20 Дырнос-3 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40, 12:05, 14:00, 15:20, 16:00, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00 №38 ул. Карла Маркса – Дырнос-3. Выходные. ул. Карла Маркса (Рынок) 06:20, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 10:40, 13:15, 14:40, 15:20, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20 Дырнос-3 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40, 11:20, 14:00, 15:20, 16:00, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00 №102 Аэровокзал – Максаковские дачи. Ежедневно. Аэропорт 07:35, 09:15, 12:00, 13:30, 17:10, 18:50 Максаковские дачи 08:25, 10:05, 12:45, 14:15, 18:00, 19:40 №103 Автовокзал – Мырты-Ю. Ежедневно. Аэропорт 06:20, 08:10, 10:00, 13:55, 16:15, 18:00 Мырты-Ю 07:15, 09:05, 10:55, 14:50, 17:05, 18:50 №109 ЖДВ – Мырты-Ю. Ежедневно. ЖДВ 06:10, 07:56, 10:04, 14:30, 16:40 Максаковские дачи 07:03 Мырты-Ю 09:00, 11:08, 15:34, 17:44 №111 Автовокзал – Магистраль. Ежедневно Автовокзал 06:15, 07:50, 12:10, 13:40, 16:20, 17:50 Общ. «Магистраль» 07:00, 08:35, 12:55, 14:25, 17:05, 18:35 №124 ЖДВ – Морово. Ежедневно. ЖДВ 07:30, 09:45, 13:30, 15:30, 17:25 Морово 08:30, 10:45, 14:30, 16:30, 18:25 №125 Орбита – Тыла-Ю – Виктория. Ежедневно. Орбита. Торг. центр 07:00, 09:15, 15:35, 17:50 Тыла-Ю 08:19, 10:34, 16:54, 19:09 №126 Орбита – Максаковские дачи. Ежедневно. Орбита 06:40, 08:55, 14:15, 16:20, 18:20 Максаковские дачи 07:40, 09:55, 15:15, 17:20, 19:20 №127 Орбита – Морово. Ежедневно. Орбита 06:00, 08:15, 10:15, 16:50 Морово 07:00, 09:15, 11:15, 17:50 №128 ул. Карла Маркса – Находка – Човские зори. Ежедневно. ул. Карла Маркса (Рынок) 06:50, 08:00, 09:20, 14:20, 15:55, 17:20, 18:50 Дачи «Човские зори» 07:25, 08:40, 09:55, 15:15, 18:10, 19:30

Фото Игоря Соколова