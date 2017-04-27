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11:35 Полное расписание дачных автобусов в Сыктывкаре на лето 2017 года
Количество рейсов в Дырнос по выходным увеличено.
В столице Коми 1 мая начнется дачный сезон, будут запущены все основные пригородные маршруты. По сравнению с прошлым годом количество рейсов на дырносском направлении увеличено. Например, в 2016-м автобус №30 совершал ежедневно шесть рейсов, а в этом году в выходные он будет ездить на дачи 12 раз. Автобус №38 раньше совершал 9 рейсов ежедневно, теперь будет возить дачников 14 раз как в будни, так и в выходные. Отменен вечерний рейс автобуса №127.
Из-за плохих дорог автобус №125 не будет заезжать в общества «Виктория» и «Мелиоратор», а автобус №128 – в общество «Лесное».
Автобус №105 начнет ездить с июня.
Стоимость проезда по всем дачным маршрутам составит 20 рублей. Но если цена билета на городском транспорте вырастет до 25 рублей, то такая цена будет и на дачных напралениях. Фиксированная цена будет действовать с 1 мая по 30 сентября.
|
№30 ЖДВ – Дырнос-3. Будни.
|
ЖДВ
|
07:10, 09:10, 10:50, 15:30, 17:30, 19:30
|
Дырнос-3
|
08:00, 10:00, 11:40, 16:20, 18:20, 20:20
|
№30 ЖДВ – Дырнос-3. Выходные.
|
ЖДВ
|
07:10, 07:50, 09:10, 09:50, 11:30, 12:10, 14:10, 15:30, 16:10, 17:30, 18:10, 19:30
|
Дырнос-3
|
08:00, 08:40, 10:00, 10:40, 12:20, 13:00, 15:00, 16:20, 17:00, 18:20, 19:00, 20:20
|
№36 Орбита – Дырнос-3. Ежедневно.
|
Орбита. Торг. центр
|
06:40, 08:30, 11:10, 14:50, 16:50, 18:50
|
Дырнос-3
|
07:30, 09:20, 12:00, 15:40, 17:40, 19:40
|
№38 ул. Карла Маркса – Дырнос-3. Будни.
|
ул. Карла Маркса (Рынок)
|
06:20, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 11:25, 13:15, 14:40, 15:20, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20
|
Дырнос-3
|
07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40, 12:05, 14:00, 15:20, 16:00, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00
|
№38 ул. Карла Маркса – Дырнос-3. Выходные.
|
ул. Карла Маркса (Рынок)
|
06:20, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 10:40, 13:15, 14:40, 15:20, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20
|
Дырнос-3
|
07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40, 11:20, 14:00, 15:20, 16:00, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00
|
№102 Аэровокзал – Максаковские дачи. Ежедневно.
|
Аэропорт
|
07:35, 09:15, 12:00, 13:30, 17:10, 18:50
|
Максаковские дачи
|
08:25, 10:05, 12:45, 14:15, 18:00, 19:40
|
№103 Автовокзал – Мырты-Ю. Ежедневно.
|
Аэропорт
|
06:20, 08:10, 10:00, 13:55, 16:15, 18:00
|
Мырты-Ю
|
07:15, 09:05, 10:55, 14:50, 17:05, 18:50
|
№109 ЖДВ – Мырты-Ю. Ежедневно.
|
ЖДВ
|
06:10, 07:56, 10:04, 14:30, 16:40
|
Максаковские дачи
|
07:03
|
Мырты-Ю
|
09:00, 11:08, 15:34, 17:44
|
№111 Автовокзал – Магистраль. Ежедневно
|
Автовокзал
|
06:15, 07:50, 12:10, 13:40, 16:20, 17:50
|
Общ. «Магистраль»
|
07:00, 08:35, 12:55, 14:25, 17:05, 18:35
|
№124 ЖДВ – Морово. Ежедневно.
|
ЖДВ
|
07:30, 09:45, 13:30, 15:30, 17:25
|
Морово
|
08:30, 10:45, 14:30, 16:30, 18:25
|
№125 Орбита – Тыла-Ю – Виктория. Ежедневно.
|
Орбита. Торг. центр
|
07:00, 09:15, 15:35, 17:50
|
Тыла-Ю
|
08:19, 10:34, 16:54, 19:09
|
№126 Орбита – Максаковские дачи. Ежедневно.
|
Орбита
|
06:40, 08:55, 14:15, 16:20, 18:20
|
Максаковские дачи
|
07:40, 09:55, 15:15, 17:20, 19:20
|
№127 Орбита – Морово. Ежедневно.
|
Орбита
|
06:00, 08:15, 10:15, 16:50
|
Морово
|
07:00, 09:15, 11:15, 17:50
|
№128 ул. Карла Маркса – Находка – Човские зори. Ежедневно.
|
ул. Карла Маркса (Рынок)
|
06:50, 08:00, 09:20, 14:20, 15:55, 17:20, 18:50
|
Дачи «Човские зори»
|
07:25, 08:40, 09:55, 15:15, 18:10, 19:30
Фото Игоря Соколова
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