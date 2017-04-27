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Четверг, 27 апреля 2017, 11:35
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11:35
Полное расписание дачных автобусов в Сыктывкаре на лето 2017 года

Количество рейсов в Дырнос по выходным увеличено.

В столице Коми 1 мая начнется дачный сезон, будут запущены все основные пригородные маршруты. По сравнению с прошлым годом количество рейсов на дырносском направлении увеличено. Например, в 2016-м автобус №30 совершал ежедневно шесть рейсов, а в этом году в выходные он будет ездить на дачи 12 раз. Автобус №38 раньше совершал 9 рейсов ежедневно, теперь будет возить дачников 14 раз как в будни, так и в выходные. Отменен вечерний рейс автобуса №127.

Из-за плохих дорог автобус №125 не будет заезжать в общества «Виктория» и «Мелиоратор», а автобус №128 – в общество «Лесное».

Автобус №105 начнет ездить с июня.

Стоимость проезда по всем дачным маршрутам составит 20 рублей. Но если цена билета на городском транспорте вырастет до 25 рублей, то такая цена будет и на дачных напралениях. Фиксированная цена будет действовать с 1 мая по 30 сентября.

№30 ЖДВ – Дырнос-3. Будни.

ЖДВ

07:10, 09:10, 10:50, 15:30, 17:30, 19:30

Дырнос-3

08:00, 10:00, 11:40, 16:20, 18:20, 20:20

№30 ЖДВ – Дырнос-3. Выходные.

ЖДВ

07:10, 07:50, 09:10, 09:50, 11:30, 12:10, 14:10, 15:30, 16:10, 17:30, 18:10, 19:30

Дырнос-3

08:00, 08:40, 10:00, 10:40, 12:20, 13:00, 15:00, 16:20, 17:00, 18:20, 19:00, 20:20

№36 Орбита – Дырнос-3. Ежедневно.

Орбита. Торг. центр

06:40, 08:30, 11:10, 14:50, 16:50, 18:50

Дырнос-3

07:30, 09:20, 12:00, 15:40, 17:40, 19:40

№38 ул. Карла Маркса – Дырнос-3. Будни.

ул. Карла Маркса (Рынок)

06:20, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 11:25, 13:15, 14:40, 15:20, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20

Дырнос-3

07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40, 12:05, 14:00, 15:20, 16:00, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00

№38 ул. Карла Маркса – Дырнос-3. Выходные.

ул. Карла Маркса (Рынок)

06:20, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 10:40, 13:15, 14:40, 15:20, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20

Дырнос-3

07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40, 11:20, 14:00, 15:20, 16:00, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00

№102 Аэровокзал – Максаковские дачи. Ежедневно.

Аэропорт

07:35, 09:15, 12:00, 13:30, 17:10, 18:50

Максаковские дачи

08:25, 10:05, 12:45, 14:15, 18:00, 19:40

№103 Автовокзал – Мырты-Ю. Ежедневно.

Аэропорт

06:20, 08:10, 10:00, 13:55, 16:15, 18:00

Мырты-Ю

07:15, 09:05, 10:55, 14:50, 17:05, 18:50

№109 ЖДВ – Мырты-Ю. Ежедневно.

ЖДВ

06:10, 07:56, 10:04, 14:30, 16:40

Максаковские дачи

07:03

Мырты-Ю

09:00, 11:08, 15:34, 17:44

№111 Автовокзал – Магистраль. Ежедневно

Автовокзал

06:15, 07:50, 12:10, 13:40, 16:20, 17:50

Общ. «Магистраль»

07:00, 08:35, 12:55, 14:25, 17:05, 18:35

№124 ЖДВ – Морово. Ежедневно.

ЖДВ

07:30, 09:45, 13:30, 15:30, 17:25

Морово

08:30, 10:45, 14:30, 16:30, 18:25

№125 Орбита – Тыла-Ю – Виктория. Ежедневно.

Орбита. Торг. центр

07:00, 09:15, 15:35, 17:50

Тыла-Ю

08:19, 10:34, 16:54, 19:09

№126 Орбита – Максаковские дачи. Ежедневно.

Орбита

06:40, 08:55, 14:15, 16:20, 18:20

Максаковские дачи

07:40, 09:55, 15:15, 17:20, 19:20

№127 Орбита – Морово. Ежедневно.

Орбита

06:00, 08:15, 10:15, 16:50

Морово

07:00, 09:15, 11:15, 17:50

№128 ул. Карла Маркса – Находка – Човские зори. Ежедневно.

ул. Карла Маркса (Рынок)

06:50, 08:00, 09:20, 14:20, 15:55, 17:20, 18:50

Дачи «Човские зори»

07:25, 08:40, 09:55, 15:15, 18:10, 19:30

Фото Игоря Соколова

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КомиСыктывкар
Общество
Социум
транспортдачные маршруты
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