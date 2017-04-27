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Четверг, 27 апреля 2017, 14:46
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14:46
Правильная мотивация: в Воркуте отличники могут проехать на автобусе бесплатно

Придумал воспитательный ход и занимается его реализацией дядя Сергей.

Как сообщается в группе газеты «Моя Воркута» во «ВКонтакте», на одном из автобусов маршрута №36 висит объявление: «Бонус для школьников от дяди Сергея». Его суть такова: ученик, получивший пятерку, может проехать бесплатно, а хорошист получает скидку в три рубля. Для получения «льготы» необходимо предъявить дневник.

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Водитель автобуса Сергей рассказал, что он решился на такой поступок просто так: «Захотелось сделать приятное людям. По-моему, неплохая мысль, - сказал он. - Пока только один ученик с пятеркой проехал: я недавно объявление повесил».

По его словам, сам он учился в школе средне, а на вопрос, не планирует ли ввести льготы еще для каких-то категорий пассажиров, ответил: «Почему бы и нет, если придет подобная мысль».

Работодатель не видит в этом начинании никакого вреда для бизнеса. «Я одобряю этот проект», - заверил он журналистов.

*** Городской маршрут №36 начинается в Шахтерском районе и далее, пролегая от площади Победы через густонаселенный район Тиман и улицу Ленина, заканчивается на железнодорожном вокзале.

«КомиОнлайн»
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Социум
автобусбилетпроездШколаоценкискидка
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