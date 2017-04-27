Свежий шашлык и голодный клещ: как без вреда для здоровья пережить майские праздники

Согласно исследованию аналитической службы портала rabota.ru, почти у каждого второго жителя России нашей страны майские праздники ассоциируются с шашлыками. Как сообщает «Российская газета», Первомай и шашлыки неразделимые понятия почти для 40 процентов опрошенных.

Поэтому в преддверии майских праздников и массовых выездов на природу, в том числе в места неорганизованного отдыха, управление Роспотребнадзора по Коми подготовило несколько правил безопасного отдыха.

Специалисты рекомендуют не покупать мясо и другие продукты в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов. Не рекомендуется брать с собой на пикник молочные продукты, копчености, сырые маринованные продукты, яйца и кондитерские изделия с кремом – все они служат питательной средой для болезнетворных микробов.

Также не рекомендуется готовить на природе салаты с добавлением майонеза. Лучше отдать предпочтение свежим овощам и зелени. Для приготовления блюд и закусок рекомендуется использовать разные кухонные принадлежности (ножи, разделочные доски): одни для сырых продуктов, другие для готовой пищи. Важно следить, чтобы соки от мяса, курицы, рыбы и любых других сырых продуктов не загрязнили готовую пищу (например, салаты, фрукты и овощи). Вся еда – до, во время и после самого приема пищи - должна быть защищена от насекомых, грызунов и иных животных, которые являются переносчиками патогенных микроорганизмов.

Жарить шашлык рекомендуется непосредственно перед употреблением. Особое внимание необходимо уделить степени его готовности – недожаренный шашлык может стать причиной желудочно-кишечных заболеваний и инфекций. Но не следует мясо и пережаривать – в таком блюде много вредных канцерогенных веществ. Обеззараживающими свойствами обладают красный и черный перец, шафран, тимьян, куркума, горчица.

На природе важно постоянно соблюдать правила личной гигиены: «Всегда мойте руки перед приготовлением и перед приемом пищи, желательно с мылом. При этом мыть руки, овощи и фрукты, а также посуду можно только бутилированной или кипяченой водой», - говорится в памятке.

Также сотрудники Роспотребнадзора напоминают об опасности клещевых инфекций (прививки от них делать уже поздно). «Конец апреля – начало мая – в это время клещи выходят на охоту. Присосавшись к телу человека, клещ может передать смертельно опасный вирус энцефалита и другие заболевания (боррелиоз). Перед тем, как отправиться на пикник, позаботьтесь о приобретении противоклещевых аэрозолей. Необходимо одеться соответствующим образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду и облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся клещей. Рекомендуется носить однотонную и светлую одежду; брюки заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, верхнюю часть одежды - в брюки; манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке. Ворот рубашки и брюки должны не иметь застежки или иметь плотную застежку, под которую не может проползти клещ. На голову следует надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке или заправлять волосы под косынку, шапку. Во время пребывания на природе необходимо осматривать себя и детей каждые 15-20 минут», - советуют в ведомстве.

Чтобы избежать встречи с клещом, рекомендуется не садиться и не ложиться на траву. После возвращения из леса или с пикника следует снять одежду, тщательно осмотреть ее и тело. Также осмотреть нужно собак и других животных. Рекомендуется не заносить в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

«Если клещ все-таки укусил вас, его нужно снять в ближайшем травмпункте или медицинском учреждении и передать на исследование в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в республике Коми, - призывают специалисты. - Соблюдайте правила личной гигиены, не оставляйте без внимания детей, которые имеют наиболее высокий риск заражения инфекционными заболеваниями. Сделайте свой отдых безопасным!»

*** В Сыктывкаре с 28 апреля вводится особый противопожарный режим. Населению нельзя ходить в лес и жечь сухую траву на дачах.

Фото Владилена Олофинского