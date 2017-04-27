Ухта получит республиканские деньги на ремонт дорог

Горожане могут предложить участки, которые особенно нуждаются в восстановлении.

Как говорится на городском портале «НЭП», в этом году республиканские средства на ремонт дорог направлены в Ухту. Это около 100 миллионов рублей. Объемы финансирования позволят реконструировать некоторые улицы, а не ограничиваться ямочным ремонтом.

Сейчас в планах мэрии восстановить проспект Космонавтов, проезд Строителей, набережную Газовиков и другие улицы. Мэр Магомед Османов поручил управлению ЖКХ скорректировать планы в случае, если в Ухте найдутся участки, нуждающиеся в ремонте в большей степени, чем запланированные. Он призвал ориентироваться, на мнение ухтинцев. Свои предложения горожане могут отправлять на электронный адрес управления ЖКХ: uzhkh-ovb@mail.ru.

В администрации ускорили подготовку документов для предстоящего большого ремонта. «Ухтаспецавтодор» готовит парк техники к работе летом.

По данным пресс-службы администрации Ухты, М.Османов обратил внимание на то, что дороги после ремонта должны быть не только ровными и качественными, но с успешным отводом воды, особенно в районе пешеходных переходов. «При проверке можно подгонять цистерну воды и поливать дорогу. Если вода на пешеходном переходе скопилась – работу не примем. Жители должны спокойно и комфортно пересекать дороги», – заключил он.

Руководитель администрации города сделал акцент на том, что индивидуальный подход должен быть при ремонте каждого участка дороги. Максимально эффективно необходимо решать вопрос с заменой и установкой «лежачих полицейских», ремонтом колодцев «ливневок» и канализации. Также М.Османов акцентировал внимание на том, что заключать контракт на дорожный ремонт нужно при наличии пятилетней гарантии.

Слой старого асфальта, срезанный с ремонтируемых участков, будет перерабатываться для восстановления небольших участков дорог, которые не попали под полноценный ремонт в этом году.

*** Масштабная дорожная кампания в 2016 году проводилась в Сыктывкаре – было потрачено более 350 миллионов рублей. Тогда принимающей 95-летие Коми столице дополнительно выделили средства на ремонт улиц. Этим летом город ждет в основном ямочный и гарантийный ремонт. В этом году день основания региона праздновать будут в Ухте и Сысольском районе.

Фото пресс-службы администрации Ухты