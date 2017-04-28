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Пятница, 28 апреля 2017, 11:26
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11:26
В Сосногорском районе муниципальную землю продали по цене в сотни раз ниже рыночной

Вместо двух миллионов в бюджет поступило чуть более трех тысяч рублей.

Прокуратура Сосногорска провела проверку исполнения земельного законодательства при предоставлении гражданам земельных участков в селе Усть-Ухта.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, установлено, что с 2011 года по январь 2013 года председатель комитета по управлению имуществом администрации Сосногорского района (тогда эту должность занимала Марина Брайко) с нарушением норм земельного законодательства без проведения торгов предоставила гражданам четыре земельных участка в селе Усть-Ухта. За землю новые владельцы перечислили в бюджет суммарно чуть больше трех тысяч рублей, при этом рыночная стоимость земель оценивается свыше двух миллионов рублей.

Прокуратура Сосногорска направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. А 27 апреля 2017 года местный следственный отдел возбудил в отношении экс-чиновницы уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Это не первое уголовное дело бывшего председателя КУМИ администрации Сосногорского района. Ее также подозревали в мошенничестве на сумму свыше одного миллиона рублей. В ноябре 2016 года суд признал М.Брайко виновной в инкриминируемых деяниях и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в органах местного самоуправления сроком на три года. Однако подсудимая от наказания была освобождена по амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной Войне.

Также расследуется еще одно уголовное дело: М.Брайко обвиняют в превышении должностных полномочий. Прокуратура установила, что с октября 2011 года по июнь 2014 года председатель она с нарушением норм земельного законодательства без проведения торгов предоставила гражданам пять земельных участков в деревне Пожня. За участки их новые владельцы перечислили в бюджет в общей сложности чуть более 3,5 тысячи рублей, при этом рыночная стоимость земель превысила 2,5 миллиона рублей.

Фото пресс-службы администрации Ижемского района

«КомиОнлайн»
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КомиСосногорский район
Криминал
Социум
ЗемляучасткиИмуществоМошенница
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