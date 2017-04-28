В России вступили в силу поправки о натуральных выплатах по ОСАГО

Получить возмещение по страховке наличными теперь можно в исключительных случаях.

С 28 апреля 2017 года вступают в силу изменения в закон об ОСАГО*, которые касаются установления приоритета натурального возмещения над денежной выплатой. Новые правила будут действовать только для новых договоров ОСАГО и в отношении автомобилей, принадлежащих гражданам, зарегистрированных в России.

Поправки приняты для улучшения качества обслуживания клиентов при урегулировании убытков в ОСАГО, а также для повышения доступности этого вида страхования в проблемных регионах (в перечень которых Коми не входит), уточняется в пресс-релизе регионального Нацбанка.

Возмещение деньгами возможно

В законе напрямую установлены случаи, когда после аварии можно получить возмещение деньгами. Среди таких исключений – случаи полной гибели транспортного средства или превышение размера ущерба установленного законом лимита страховых сумм (400 тысяч рублей), наличие у потерпевшего тяжелых жизненных обстоятельств, выражающихся в причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, наличие инвалидности или смерть потерпевшего.

СТО можно выбрать

Автовладелец на этапе заключения договора ОСАГО сможет выбрать станцию технического обслуживания (СТО), где будет ремонтироваться его автомобиль в случае ДТП, из предложенного страховщиком списка. Перечень СТО, с которыми у страховщика заключены договоры с указанием адресов их места нахождения, марок и года выпуска обслуживаемых ими транспортных средств и примерных сроков проведения ремонта, должен публиковаться на сайте страховой организации и постоянно актуализироваться. Таким образом, автовладелец сможет сам провести своеобразный мониторинг, посмотреть сайты разных страховщиков, список сервисов, с которыми они сотрудничают, и выбрать понравившийся вариант.

В случае ДТП после осмотра поврежденного транспортного средства и проведения независимой технической экспертизы страховая организация выдает потерпевшему направление на ремонт на выбранный сервис с последующей оплатой выполненного ремонта.

Кроме того, по согласованию со страховщиком страхователь (уже после оформления полиса ОСАГО) сможет отремонтировать автомобиль на сервисе по своему выбору. Для самостоятельной организации ремонта поврежденного автомобиля на СТО, с которой у страховщика нет договора, надо будет получить письменное согласие страховой организации. В заявлении о страховом возмещении необходимо будет указать полное наименование выбранной СТО, ее адрес, место нахождения и платежные реквизиты для возможности оплаты страховщиком проведенного восстановительного ремонта.

Требования к организации ремонта

СТО должна соответствовать законодательно установленным требованиям к организации ремонта, среди которых выделяются:

сроки проведения ремонта (30 рабочих дней),

доступность для потерпевшего места проведения восстановительного ремонта (не более 50 км от места жительства потерпевшего или места ДТП до места ремонта),

обязательность сохранения гарантийных обязательств для автомобилей не старше двух лет (ремонт новых автомобилей должен производиться у официальных дилеров).

Замена запчастей

В отличие от денежной выплаты при восстановительном ремонте поврежденного транспортного средства не будет учитываться износ деталей и агрегатов, то есть автовладельцу не придется ничего доплачивать.

Другое важное изменение – запрет на замену деталей на запасные части, бывшие в употреблении (если иное не определено соглашением страховщика и автовладельца, например, когда речь идет о ремонте автомобилей, на которые уже не выпускаются новые запчасти).

Ответственность несет страховщик

Минимальный гарантийный срок на работы по восстановительному ремонту поврежденного транспортного средства составляет шесть месяцев, а на кузовные работы и работы, связанные с использованием лакокрасочных материалов, – 12 месяцев.

Ответственность за качество и сроки ремонта несет страховщик. При выявлении недостатков проведенного ремонта автовладелец указывает их в акте приема-передачи при получении транспортного средства от СТО и обращается с заявлением к страховщику.

За несоблюдение сроков выдачи потерпевшему направления на ремонт предусматривается начисление неустойки в размере одного процента от размера страхового возмещения за каждый день просрочки. За нарушение сроков осуществления ремонта страховщик будет наказан неустойкой в размере 0,5 процента от размера страхового возмещения.

Если же компания в течение одного года неоднократно нарушала обязательства, включая обязанность по организации и оплате восстановительного ремонта, Банк России имеет право отлучить ее от натурального возмещения, то есть ввести запрет страховщику на натуральное возмещение по ОСАГО.

Отмечается, что новые правила вводятся не ради наказаний. Банк России рассчитывает, что экономическая заинтересованность страховых компаний в возможности производить натуральное возмещение будет стимулировать их к добросовестному исполнению обязательств не меньше, чем нормы о неустойке.

Указанные законодательные новации носят эволюционный характер. Если страховщик не может организовать проведение качественного ремонта, у него нет договоров со СТО, которые соответствуют требованиям, то он продолжит возмещение в денежной форме.

* Федеральный закон от 25.04.2002 N40-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

Фото Владилена Олофинского