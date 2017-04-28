В Сыктывкаре директор спортшколы получала зарплату вместо работника

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора Детско-юношеской спортивной школы №4.

Как сообщается в пресс-релизе прокуратуры Коми, установлено, что в 2010 году директор спортшколы заключила фиктивный трудовой договор со своим знакомым. Мужчина фактически не работал, а банковская карта, на которую ему переводилась заработная плата, находилась в распоряжении директора школы. Всего за 2010-2013 годы таким образом из бюджета было похищено 280 тысяч рублей.

Вину в содеянном экс-директор признала частично. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года. Приговор не вступил в законную силу.

Фото Владилена Олофинского