- 50
- 0
- 1
12:28 В Сыктывкаре директор спортшколы получала зарплату вместо работника
В результате фиктивного трудоустройства из бюджета пропало 280 тысяч рублей.
Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора Детско-юношеской спортивной школы №4.
Как сообщается в пресс-релизе прокуратуры Коми, установлено, что в 2010 году директор спортшколы заключила фиктивный трудовой договор со своим знакомым. Мужчина фактически не работал, а банковская карта, на которую ему переводилась заработная плата, находилась в распоряжении директора школы. Всего за 2010-2013 годы таким образом из бюджета было похищено 280 тысяч рублей.
Вину в содеянном экс-директор признала частично. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года. Приговор не вступил в законную силу.
Фото Владилена Олофинского
Поиск работы
Промсервис-Коми (Сыктывкар)
Регионы-Финанс (Сыктывкар)
БумТранс (Сыктывкар)
Искать вакансии
Комментарии
Добавить комментарий