Пятница, 28 апреля 2017, 12:39
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12:39 Съедобное – несъедобное: тест об особенностях коми национальной кухни
Проверьте свои знания о блюдах и напитках, которые придумали (или считается, что придумали) в Коми.
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Последние комментарии
хрюн:
Соц сети от дьявола, а мозги у человека от бога. дебилом надо быть, чтоб через соц сеть компромат на себя самого выкладывать
28.04.2017 - 11:04
Роман:
Странные люди, застрали свои дворы машинами, а теперь им сквер подавай. Гость правильно сказал на 100 %
28.04.2017 - 09:10
Инфа:
Начальник Управления ГО и ЧС Усинска Александр Богачев сообщил «7x7», что работы по тушению пожара проводит компания «Лукойл-Коми».
28.04.2017 - 00:19
istorik:
По протоколам расстрелов достоверно известно, что в Чибью, так тогда называлась Ухта, был расстрелян 121 заключенный. В актах место приведения приговора и место захоронения не указывалось, но понятно, что их расстреляли рядом с тюрьмой, тогда там лес был кругом.
27.04.2017 - 23:36
слепота:
прививки делать уже поздно, читайте внимательно тексты
27.04.2017 - 23:13
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