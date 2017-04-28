КомиОнлайн

Новости

Пятница, 28 апреля 2017, 12:39
  • 20
  • 0
  • 1

12:39
Съедобное – несъедобное: тест об особенностях коми национальной кухни

Проверьте свои знания о блюдах и напитках, которые придумали (или считается, что придумали) в Коми.

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
Развлечения
Образ жизни
Материалы по теме
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Бухгалтер
БумТранс (Сыктывкар)

Начальник отдела аренды
Регионы-Финанс (Сыктывкар)

Менеджер по оптовым продажам
Промсервис-Коми (Сыктывкар)
от 30000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Последние комментарии

хрюн:
Соц сети от дьявола, а мозги у человека от бога. дебилом надо быть, чтоб через соц сеть компромат на себя самого выкладывать
28.04.2017 - 11:04
Перейти к новости
Роман:
Странные люди, застрали свои дворы машинами, а теперь им сквер подавай. Гость правильно сказал на 100 %
28.04.2017 - 09:10
Перейти к новости
Инфа:
Начальник Управления ГО и ЧС Усинска Александр Богачев сообщил «7x7», что работы по тушению пожара проводит компания «Лукойл-Коми».
28.04.2017 - 00:19
Перейти к новости
istorik:
По протоколам расстрелов достоверно известно, что в Чибью, так тогда называлась Ухта, был расстрелян 121 заключенный. В актах место приведения приговора и место захоронения не указывалось, но понятно, что их расстреляли рядом с тюрьмой, тогда там лес был кругом.
27.04.2017 - 23:36
Перейти к новости
слепота:
прививки делать уже поздно, читайте внимательно тексты
27.04.2017 - 23:13
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика