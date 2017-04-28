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Пятница, 28 апреля 2017, 15:55
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15:55
Осужденный за распыление газа на концерте Макаревича интинец вышел из колонии

Он должен будет на время вернуться на малую родину.

Интинец Олег Миронов, отбывавший наказание в колонии за распыление газа из баллончика на концерте музыканта Андрея Макаревича, вышел на свободу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу незарегистрированной партии «Другая Россия».

«Из мордовской колонии ИК-4 вышел на свободу О.иронов. В ближайшее время он появится в Москве. Затем он обязан ехать в родной город Инту, так как ему назначен административный надзор», - пояснили в пресс-службе.

*** Концерт А.Макаревича в московском Доме музыки 25 сентября 2014 года был сорван после того, как в зале распылили перцовый газ. Несколько человек, присутствовавших в зале, также разбросали листовки, в которых А.Макаревича называли предателем России. Ответственность за срыв концерта взяла на себя «Другая Россия», активист этой организации О.Миронов был обвинен в хулиганстве и отдан под суд. Он находился под стражей с октября 2014 года.

В августе 2015 года суд приговорил мужчину к трем годам колонии строгого режима. К реальному наказанию активист был приговорен несмотря на то, что охранник Дома музыки, признанный потерпевшим, заявил об отсутствии претензий к О.Миронову. Кроме того, выступавший в качестве свидетеля обвинения А.Макаревич попросил не назначать О.Миронову суровое наказание. «Считаю, что можно назначить Миронову то наказание, которое он уже отбыл», - пояснил музыкант.

Апелляционная инстанция снизила наказание О.Миронову с 3 до 2,5 года заключения. Однако это решение оспорила прокуратура, и апелляция в мае 2016 года была направлена на новое рассмотрение. В августе 2016-го суд смягчил наказание на полгода.

Фото с сайта anegrinews.ru

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Россия
Общество
Социум
МироновМакаревичСудколония
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