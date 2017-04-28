В Сыктывкаре станет больше участковых

На прямой линии в общественной приемной главы Коми 28 апреля исполняющий обязанности начальника отдела участковых уполномоченных полиции сыктывкарского управления МВД Сергей Крусляков рассказал о загруженности участковых Сыктывкара.

По анализу МВД России Сыктывкар занимает второе место по загрузке на одного участкового после Тюмени, сообщает «Комсомольская правда в Коми». Оптимально, когда один участковый отвечает за 1,5 тысячи граждан. Но сейчас в столице региона на сотрудника официально приходится 2,8 тысячи – 3 тысячи человек. По факту же – около 6,5 тысячи.

«Чтобы всех их обойти, нужно очень много времени. В свое время, когда я работал участковым, я работал на Ленина, 55. Это четырехэтажный дом с тремя подъездами. В каждую квартиру я заходил и говорил: «Здравствуйте! Я ваш участковый, как вас зовут?», записывал и шел в следующую. На это ушло пять часов. А если еще выслушать проблему каждого, то, минимум, на один дом уйдет целый день», – отметил С.Крусляков.

Эта проблема уже рассматривается МВД России по Коми. Принято решение о расширении штата. Сейчас в отделе участковых уполномоченных города работает 44 сотрудника, но планируется выделить еще 23 штатных единицы. Уже в мае появится три новых места для участковых.

Расширение штата поможет снизить нагрузку. Так, за три месяца 2017 года отделы полиции №1 и №2 рассмотрели 14872 заявления. Кроме того, участковым поступило 8353 обращения. С.Крусляков связывает большое количество заявлений с тем, что зачастую граждане, нуждаясь в помощи, злоупотребляют возможностью позвонить 02 и задают различные вопросы, не относящиеся к компетенции участковых. Например, жалуются на храпящего мужа или желают получить юридическую консультацию по жилищным вопросам. И каждый такой звонок регистрируется, по нему проводится проверка и опрашиваются все участники событий. Затем заявителю посылают уведомление, причем ответ пишут без аббревиатур и обязательно обозначают порядок его обжалования.

«Одно легкое движение человека включает движение нескольких должностных лиц. Тратятся не только, так сказать, энергочасы, но и финансы государства. Поэтому я попросил бы сыктывкарцев относиться к этому вопросу более предметно, – обратился к горожанам С.Крусляков.

Сотрудники МВД предложили звонить на линию 02 или 112, если граждане заметили какое-либо правонарушение. Если это требует оперативного вмешательства, то выедут оперативные группы, если более сложная ситуация, то может приехать ОМОН. Если нужна профилактическая беседа, то придет участковый. К тому же, граждане могут обратиться с вопросом в общественный совет при управлении МВД по Сыктывкару, созданный в этом году. Члены совета донесут вопросы граждан к руководству ведомства.

*** На заседании совета Сыктывкара 14 февраля руководитель управления МВД по Сыктывкару Александр Спиридонов рассказал, что в 2016 году участковые рассмотрели 55,8 тысячи жалоб, заявлений и обращений (в 2015 году их было чуть больше 53 тысяч) и раскрыли 899 преступлений (на 40,7 процента больше, чем в 2015-м). Они в целях профилактики обошли 92 процента жилого массива и посетили 99 процентов владельцев оружия в Сыктывкаре.

«Некомплект штатной численности участковых уполномоченных составляет четыре человека, – сказал А.Спиридонов. – При этом я еще в прошлом году останавливался отдельно на состоянии участковых пунктов полиции, говоря о том, что часть из них нуждается в ремонте, а некоторые вовсе не соответствуют предъявляемым требованиям. Теперь мне в очередной раз хотелось бы обратить внимание на эти проблемы, в частности, на ситуацию, сложившуюся в Нижнем Чове. Там опорный пункт располагается в подвальном помещении дома №25 по улице Магистральной. Это здание ЖЭКа. Отдельного входа для участкового в нем нет. Из-за расположения пункта в подвале были случаи, когда пожилым посетителям на приеме у участкового становилось плохо», - рассказал руководитель управления.

На это занимавший должность председателя совета Сыктывкара Валерий Козлов сказал, что когда депутаты будут вносить поправки в бюджет города на этот год, постараются изыскать средства на эти цели и проработать вопрос с администрацией. Изменения в бюджет уже вносились, но информация о том, что отдельные суммы выделены на эти цели, не озвучивалась.

Фото пресс-службы МВД по Коми