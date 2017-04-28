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Пятница, 28 апреля 2017, 21:06
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«Новая генерация» обыграла «Ухту» в последнем матче чемпионата

Обе команды не вышли в плей-офф суперлиги и завершили сезон.

Матч чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги между «Новой генерацией» и «Ухтой» состоялся 28 апреля в Сыктывкаре. Хозяева выиграли со счетом 2:1. Оба мяча сыктывкарцы забили в первом тайме. Отличились Павел Соколов и Виктор Прокушев. Во второй половине встречи на 46-й минуте Алексей Зотов отыграл один мяч, но сравнять счет гости не смогли.

За несколько туров до конца группового этапа стало известно, что обе команды не вышли в плей-офф российской суперлиги, заняв последние места в таблице. По итогам 30 матчей «Новая генерация» набрала 18 очков, а «Ухта» - три. Ухтинцы не смогли добиться ни одной победы.

Фото с сайта www.amfr.ru

Владилен Олофинский
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Сыктывкар
Спорт
Социум
Новая ГенерацияУхтаМини-футбол
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Комментарии

Зрители
28.04.2017 - 21:24
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Ужасная была видео трансляция, уволить причастных к косякам

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29.04.2017 - 00:09
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Ужасная была видео трансляция, уволить причастных к косякам
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