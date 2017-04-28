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«Новая генерация» обыграла «Ухту» в последнем матче чемпионата
Обе команды не вышли в плей-офф суперлиги и завершили сезон.
Матч чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги между «Новой генерацией» и «Ухтой» состоялся 28 апреля в Сыктывкаре. Хозяева выиграли со счетом 2:1. Оба мяча сыктывкарцы забили в первом тайме. Отличились Павел Соколов и Виктор Прокушев. Во второй половине встречи на 46-й минуте Алексей Зотов отыграл один мяч, но сравнять счет гости не смогли.
За несколько туров до конца группового этапа стало известно, что обе команды не вышли в плей-офф российской суперлиги, заняв последние места в таблице. По итогам 30 матчей «Новая генерация» набрала 18 очков, а «Ухта» - три. Ухтинцы не смогли добиться ни одной победы.
Фото с сайта www.amfr.ru
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