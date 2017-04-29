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Суббота, 29 апреля 2017, 15:17
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15:17
В Ухте из-за обнаружения нефтесодержащей жидкости в реке введен режим повышенной готовности

Пробы отправили на экспертизу.

На поверхности реки Ухты 27 апреля были обнаружены пятна нефти. Но один из общественников в разговоре с корреспондентом «КомиОнлайна» предположил, что это мог быть мазут.

Как сообщает пресс-служба мэрии Ухты, 29 апреля в администрации города состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На нем было объявлено, что 28 апреля был установлен факт обнаружения в реке Ухта в районе дачного массива «Сосновый бор» нефтесодержащей жидкости. Сигнал, опубликованный ухтинцами в интернете, нашел подтверждение. По своим свойствам обнаруженная жидкость не соответствует чистой нефти. Происхождение жидкости должна установить экспертиза. Рядом с местом обнаружения имеются следы снегохода.

Мэр Магомед Османов взял ситуацию под личный контроль. Принято постановление администрации о введении режима повышенной готовности в районе акватории реки Ухты, установлен мониторинг за содержанием нефтепродуктов путем взятия проб воды. Согласно имеющимся на момент проведения заседания комиссии данным, предельно допустимые концентрации нефтепродуктов не превышены.

Администрация Ухты попросила горожан сообщать о фактах обнаружения нефтесодержащей жидкости в акватории реки в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 76-00-90.

Фото Валерия Торлопова с сайта savepechora.ru

 

«КомиОнлайн»
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КомиУхтинский район
Происшествия
Пресс-релизы
нефтеразливокружающая среда
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Комментарии

Ирина
29.04.2017 - 16:19
+1
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1
-1
Поставить минус!

Находится на особом контроле... слова, слова, слова... и так каждый год. А природа безвозвратно губится.

Владимир Уляшев
29.04.2017 - 18:34

Лукойл - под нож!
Аликперова - на вилы!

Владимир Уляшев
29.04.2017 - 18:36

Гапликова - на Белкомур! шпалы укладывать.

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Гражданин:
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29.04.2017 - 19:19
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Владимир Уляшев:
Гапликова - на Белкомур! шпалы укладывать.
29.04.2017 - 18:36
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Владимир Уляшев:
Лукойл - под нож! Аликперова - на вилы!
29.04.2017 - 18:34
Перейти к новости
Ирина:
Находится на особом контроле... слова, слова, слова... и так каждый год. А природа безвозвратно губится.
29.04.2017 - 16:19
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Мария:
проверьте нефтебазу в селе Вогваздино, постоянно плёнка по реке от неё идёт
29.04.2017 - 15:23
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