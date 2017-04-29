В Ухте из-за обнаружения нефтесодержащей жидкости в реке введен режим повышенной готовности

На поверхности реки Ухты 27 апреля были обнаружены пятна нефти. Но один из общественников в разговоре с корреспондентом «КомиОнлайна» предположил, что это мог быть мазут.

Как сообщает пресс-служба мэрии Ухты, 29 апреля в администрации города состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На нем было объявлено, что 28 апреля был установлен факт обнаружения в реке Ухта в районе дачного массива «Сосновый бор» нефтесодержащей жидкости. Сигнал, опубликованный ухтинцами в интернете, нашел подтверждение. По своим свойствам обнаруженная жидкость не соответствует чистой нефти. Происхождение жидкости должна установить экспертиза. Рядом с местом обнаружения имеются следы снегохода.

Мэр Магомед Османов взял ситуацию под личный контроль. Принято постановление администрации о введении режима повышенной готовности в районе акватории реки Ухты, установлен мониторинг за содержанием нефтепродуктов путем взятия проб воды. Согласно имеющимся на момент проведения заседания комиссии данным, предельно допустимые концентрации нефтепродуктов не превышены.

Администрация Ухты попросила горожан сообщать о фактах обнаружения нефтесодержащей жидкости в акватории реки в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 76-00-90.

Фото Валерия Торлопова с сайта savepechora.ru