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Вторник, 02 мая 2017, 18:54
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18:54
Сбербанк снизил ставки по всей линейке потребительских кредитов и запустил промоакцию

Снижение составило до 4 процентов.

С 1 мая Сбербанк снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов и запустил промоакцию с дополнительным дисконтом. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 12,9 процента годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» – 13,9 процента годовых в рублях.

По «Потребительскому кредиту военнослужащим – участникам НИС» ставки составляют 13,5 процента годовых в рублях с обеспечением и 14,5 процента годовых в рублях без обеспечения. По «Кредитам физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство», ставка составляет 17 процентов годовых в рублях.

Сбербанк вводит также дополнительный дисконт в размере 1 процента по «Потребительскому кредиту без обеспечения» за использование digital-сервиса. По промоакции минимальная ставка по этому продукту составит от 12,9 процента годовых в рублях при условии подачи заявки через «Сбербанк Онлайн» и оформлении кредита на сумму от 300 тысяч рублей. Акция действует до 18 июня 2017 года включительно.

Со 2 мая 2017 года по «Потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов» будет предлагаться фиксированная ставка от 13,9 процента годовых в рублях. Продукт позволяет рефинансировать до пяти кредитов – как взятых в других банках, так и в Сбербанке, теперь не требуется подтверждения целевого использования кредитов.

Процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надежности, платежеспособности и категории клиента, уточняют в кредитной организации.

В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору. Подробная информация – на сайте www.sberbank.ru.

*** Генеральная лицензия Банка России №1481.

Фото пресс-службы Сбербанка

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Последние комментарии

Терентьев А.Ф.:
Нефтешламы всегда считались опасными отходами , как минимум 3 класса опасности... Нефтешлам с Чути может кроме этого быть просто радиоактивным....Этож каким идиотом надо быть , чтобы отравой интерьеры помещений украшать !!!!!
02.05.2017 - 20:27
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Андрей:
Ну потеряют эти регионы бабло. Незачем ездить до 22года. Пока мозги не поднимутся по позвоночнику назад в голову. Кто то ещё так же думает. Мы не поедем минус им. Ещё кто то не поедет .Ещё минус. В послании разговоры о увеличении превликательности. На деле выталкивание за рубеж.
02.05.2017 - 16:42
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ой:
ЧУЮ! Не тем местом ел "шаньгу" министр..
02.05.2017 - 13:15
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Мда:
В данном случае, дети стояли на обочине. Может надо меньше бухать? а неопытным водилам не садиться за руль? в деревне не смог руль вывернуть, значит в городе с десяток пешеходов угробит.
02.05.2017 - 13:00
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ГАИ:
Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются дети. Приводит к этому незнание элементарных основ правил дорожного движения. Предоставленные самим себе, дети, особенно младшего возраста, мало считаются с реальными опасностями на дороге.
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