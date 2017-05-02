Сбербанк снизил ставки по всей линейке потребительских кредитов и запустил промоакцию

С 1 мая Сбербанк снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов и запустил промоакцию с дополнительным дисконтом. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 12,9 процента годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» – 13,9 процента годовых в рублях.

По «Потребительскому кредиту военнослужащим – участникам НИС» ставки составляют 13,5 процента годовых в рублях с обеспечением и 14,5 процента годовых в рублях без обеспечения. По «Кредитам физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство», ставка составляет 17 процентов годовых в рублях.

Сбербанк вводит также дополнительный дисконт в размере 1 процента по «Потребительскому кредиту без обеспечения» за использование digital-сервиса. По промоакции минимальная ставка по этому продукту составит от 12,9 процента годовых в рублях при условии подачи заявки через «Сбербанк Онлайн» и оформлении кредита на сумму от 300 тысяч рублей. Акция действует до 18 июня 2017 года включительно.

Со 2 мая 2017 года по «Потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов» будет предлагаться фиксированная ставка от 13,9 процента годовых в рублях. Продукт позволяет рефинансировать до пяти кредитов – как взятых в других банках, так и в Сбербанке, теперь не требуется подтверждения целевого использования кредитов.

Процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надежности, платежеспособности и категории клиента, уточняют в кредитной организации.

В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору. Подробная информация – на сайте www.sberbank.ru.

*** Генеральная лицензия Банка России №1481.

Фото пресс-службы Сбербанка