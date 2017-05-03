Госдолг Коми в марте сократился на 1 миллиард рублей

На начало 2017 года государственный долг Коми составлял 41,8 миллиарда рублей. В первом квартале сумма то уменьшалась, то увеличивалась, в этот период даже был поставлен новый максимум – 44 миллиарда. В апреле размер госдолга сократился на 1 миллиард рублей: Минфин вернул 4,5 миллиарда казначейству и взял 3,5 миллиарда в банке. К началу мая сумма составляла до 40 миллиардов 783,95 миллиона рублей.

В структуре госдолга основные суммы приходятся на облигационные займы и банковские кредиты.

Государственные ценные бумаги – 16 миллиардов 645 миллионов рублей

Это три облигационных займа 2014, 2015 и 2016 годов на 5,05 миллиарда, 8,5 миллиарда и 3,095 миллиарда рублей соответственно. Срок погашения по ним – 2019-й, 2021-й и 2022-й.

Банковские кредиты – 15 миллиардов 485 миллионов рублей

За апрель сумма выросла на 3,5 миллиарда. Республика в 2017-2020 годы должна расплатиться по восьми ссудам, деньги были получены в Сбербанке и «Совкомбанке».

Бюджетные кредиты – 8 миллиардов 77,95 миллиона рублей

Это кредит 2010 года (205,825 миллиона), 2011 года (403,195 миллиона), два кредита 2015 года – на 5,352 и 2,116 миллиарда рублей. Первые два надо будет погасить до 2034 года, два последних – до 2018 года.

Госгарантии – 576,006 миллиона рублей

Это госгарантии за «Сыктывкарский водоканал» по кредиту «Европейского Банка Реконструкции и Развития» на реализацию проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» сроком погашения в ноябре 2020 года, объем равен 94,813 миллиона рублей.

Действует кредитный договор с «Саровбизнесбанк» на реализацию проекта «Развитие застроенных территорий Сыктывкара на 2013-2017 годы», объем госгарантий составляет 94,833 миллиона рублей.

По трем договорам с федеральным агентством воздушного транспорта на реализацию проекта «Организация авиаперевозок на воздушном судне L-410» госгарантии республики за ОАО «Комиавиатранс» составляют 198 миллионов рублей, по проекту «Организация авиаперевозок на воздушном судне Embraer-145» – 188,36 миллиона рублей.

Внешнего долга у Коми нет.

*** По прогнозу Минфина Коми, к концу 2017 года размер госдолга может приблизиться к 50 миллиардам рублей, составив 91 процент к уровню доходов. К 2020-му этот показатель может увеличиться до 97 процентов. В ведомстве считают это предельно допустимым уровнем, все чаще повторяя, что необходимо заниматься оптимизацией расходов. Скорее всего, в этом году министерство финансов продолжит брать ссуды у банков и привлекать бюджетные деньги казначейства на непродолжительный период.

В 2017-м обслуживание госдолга обойдется почти в 5 миллиардов рублей (за первые три месяца расходы составили 1,1 миллиарда). В Контрольно-счетной палате республики отмечают, что эти суммы сопоставимы с объемом бюджетных ассигнований, направляемых на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

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