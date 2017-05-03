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Госдолг Коми в марте сократился на 1 миллиард рублей
Минфин заменил бюджетный кредит на банковские.
На начало 2017 года государственный долг Коми составлял 41,8 миллиарда рублей. В первом квартале сумма то уменьшалась, то увеличивалась, в этот период даже был поставлен новый максимум – 44 миллиарда. В апреле размер госдолга сократился на 1 миллиард рублей: Минфин вернул 4,5 миллиарда казначейству и взял 3,5 миллиарда в банке. К началу мая сумма составляла до 40 миллиардов 783,95 миллиона рублей.
В структуре госдолга основные суммы приходятся на облигационные займы и банковские кредиты.
Государственные ценные бумаги – 16 миллиардов 645 миллионов рублей
Это три облигационных займа 2014, 2015 и 2016 годов на 5,05 миллиарда, 8,5 миллиарда и 3,095 миллиарда рублей соответственно. Срок погашения по ним – 2019-й, 2021-й и 2022-й.
Банковские кредиты – 15 миллиардов 485 миллионов рублей
За апрель сумма выросла на 3,5 миллиарда. Республика в 2017-2020 годы должна расплатиться по восьми ссудам, деньги были получены в Сбербанке и «Совкомбанке».
Бюджетные кредиты – 8 миллиардов 77,95 миллиона рублей
Это кредит 2010 года (205,825 миллиона), 2011 года (403,195 миллиона), два кредита 2015 года – на 5,352 и 2,116 миллиарда рублей. Первые два надо будет погасить до 2034 года, два последних – до 2018 года.
Госгарантии – 576,006 миллиона рублей
Это госгарантии за «Сыктывкарский водоканал» по кредиту «Европейского Банка Реконструкции и Развития» на реализацию проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» сроком погашения в ноябре 2020 года, объем равен 94,813 миллиона рублей.
Действует кредитный договор с «Саровбизнесбанк» на реализацию проекта «Развитие застроенных территорий Сыктывкара на 2013-2017 годы», объем госгарантий составляет 94,833 миллиона рублей.
По трем договорам с федеральным агентством воздушного транспорта на реализацию проекта «Организация авиаперевозок на воздушном судне L-410» госгарантии республики за ОАО «Комиавиатранс» составляют 198 миллионов рублей, по проекту «Организация авиаперевозок на воздушном судне Embraer-145» – 188,36 миллиона рублей.
Внешнего долга у Коми нет.
*** По прогнозу Минфина Коми, к концу 2017 года размер госдолга может приблизиться к 50 миллиардам рублей, составив 91 процент к уровню доходов. К 2020-му этот показатель может увеличиться до 97 процентов. В ведомстве считают это предельно допустимым уровнем, все чаще повторяя, что необходимо заниматься оптимизацией расходов. Скорее всего, в этом году министерство финансов продолжит брать ссуды у банков и привлекать бюджетные деньги казначейства на непродолжительный период.
В 2017-м обслуживание госдолга обойдется почти в 5 миллиардов рублей (за первые три месяца расходы составили 1,1 миллиарда). В Контрольно-счетной палате республики отмечают, что эти суммы сопоставимы с объемом бюджетных ассигнований, направляемых на социальное обеспечение и иные выплаты населению.
Фото с сайта pixabay.com
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Комментарии
На РБК
Россия намерена списать Киргизии долг в $240 млн в рамках «официальной помощи развитию» республики. В 2013 году власти России простили Киргизии долг почти в $190 млн, обязавшись списать остальную задолженность в течение десяти лет
Правительство России планирует списать Киргизии долг в размере $240 млн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект протокола к межправительственного соглашения. В документе отмечается, что списание задолженности проводится Россией в рамках «официальной помощи развитию Киргизской Республики».
В 2013 году в России особым законом было ратифицировано соглашение об урегулировании долга Киргизии, в соответствии с которым была в полном объеме списана задолженность в размере $188,9 млн.
После этого Киргизия осталась должна России еще $300 млн. Этот долг тогда решили списывать по частям, а именно по $30 млн в год. При этом сначала на оставшуюся сумму долга начислялись и должны были выплачиваться проценты, однако с середины марта 2016 года начисление процентов прекратилось.
К настоящему моменту из $300 млн долга списано $60 млн. В конце апреля 2017 года начальник управления государственного долга Минфина Киргизии Бакыт Сыдыков сообщил о начале переговоров о единовременном списании оставшейся суммы.
«Стороны решили пересмотреть механизм погашения долга: вместо ежегодного списания отрабатывается договоренность о единовременном. Таким образом, ожидается, что вся задолженность будет равна нулю», — заявил начальник управления киргизского Минфина.
В начале апреля 2016 года президент России Владимир Путин одобрил закон о списании с Узбекистана долга на общую сумму $865 млн. До этого были списаны долги Монголии ($170 млн), Афганистана ($12 млрд), Ливии ($4,5 млрд) и ряда других стран
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