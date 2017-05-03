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В прилузском селе уровень воды в реке превысил критический уровень
В зону подтопления попали 14 придворовых территорий в Летке.
Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Коми со ссылкой на Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, 3 мая поступила информация, что уровень воды в реке Летке у одноименного села составил 551 сантиметр. При этом неблагоприятным явлением считается уровень в 550 сантиметров. Оказались подтопленными 14 сельских дворов.
Организовано и проведено информирование населения. В случае ухудшения паводковой обстановки эвакуация людей будет проводиться в пункты временного размещения. В готовности находится 84 человека и 29 единиц техники. В резерве имеется еще 70 человек и 24 единицы техники.
Фото УППС и ГЗ Коми
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