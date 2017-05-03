В прилузском селе уровень воды в реке превысил критический уровень

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Коми со ссылкой на Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, 3 мая поступила информация, что уровень воды в реке Летке у одноименного села составил 551 сантиметр. При этом неблагоприятным явлением считается уровень в 550 сантиметров. Оказались подтопленными 14 сельских дворов.

Организовано и проведено информирование населения. В случае ухудшения паводковой обстановки эвакуация людей будет проводиться в пункты временного размещения. В готовности находится 84 человека и 29 единиц техники. В резерве имеется еще 70 человек и 24 единицы техники.

Фото УППС и ГЗ Коми