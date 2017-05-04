КомиОнлайн

Новости

Четверг, 04 мая 2017, 10:20
  • 352
  • 1
  • 1

10:20
В Коми открылся пятый магазин региональной торговой сети «Матö»

Ранее сообщалось, что к концу 2016-го откроется девять таких точек.

Как сообщается на сайте правительства региона, в Сыктывкаре открылся пятый магазин под брендом «Матö». Он находится по адресу: улица Свободы, 27.

Напомним, в июне 2016 года крупнейшие сельхозпроизводители республики (ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ», ООО «Сыктывкарский хлебокомбинат», ООО «Сыктывкарский молочный завод») создали потребительский кооператив «Региональная торговая сеть» под маркой «Матö».

В прошлом году было открыто четыре торговые точки под этим брендом: две – в Эжве, одна – в сыктывкарском микрорайоне Орбита, одна – в селе Объячево Прилузского района.

Цель создания региональной сети – развитие потребительского рынка региона и поддержка предприятий малого и среднего бизнеса агропромышленного комплекса. Как заявляется, «Матö» открыт для всех производителей, в том числе фермерских хозяйств, которым сложно пробиться в федеральные торговые сети.

 «Сегодня нашим мелким фермерам очень тяжело заходить в федеральные торговые сети со своим небольшим объемом продукции, поэтому в помощь им была создана региональная торговая сеть. Те фермеры, которые остались за бортом продуктовых ритейлеров, могут беспрепятственно торговать в сети «Матö». На сегодня в ассортименте магазинов представлено более тысячи товарных позиций наших местных товаропроизводителей. Молочная, хлебобулочная продукция, питьевая и минеральная вода, газированные напитки, кондитерские изделия, кроме конфет и шоколада, яйцо куриное и перепелиное – стопроцентное региональное производство. Около 80 процентов мясной продукции, представленной в магазинах региональной торговой сети, произведено в нашем регионе», – сказал министр сельского хозяйства и потребительского рынка Антолий Князев.

 По его словам, в 2017 году запланировано продолжение расширения торговой сети как в регионе, так и за его пределами. В планах до конца года открыть еще пять магазинов: один – в Сыктывкаре, три – в Усинске и один – в Санкт-Петербурге (в Торговом Доме республики).

*** Первая точка созданной на базе торговых площадей «Сыктывкарского ЛВЗ» региональной сети «Матö» (с коми переводится – «Близко», «Рядом») открылась в Эжве. Планировалось до конца 2016 открыть девять магазинов.

Фото Игоря Соколова

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
БизнесЭкономика
Делу время
торговлямагазиныретейл
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Житель
04.05.2017 - 11:04
+1
Поставить плюс!
1
-1
Поставить минус!

Откройте в Калевале!

Добавить комментарий

Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Менеджер по эксплуатации транспорта
МАГНИТ, Розничная сеть (Сыктывкар)
от 31500 до 32500 RUR

Водитель-экспедитор
МАГНИТ, Розничная сеть (Сыктывкар)
от 50000 до 65000 RUR

Продавец магазина Магнит (с. Летка)
МАГНИТ, Розничная сеть (Сыктывкар)
от 22000 до 26000 RUR

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Май 2017
 
Реклама

Последние комментарии

Житель:
Откройте в Калевале!
04.05.2017 - 11:04
Перейти к новости
николай:
Проходил мимпо недели две прошло.Лежит возле мемориала грязная куча снега!Снег раскидать не могут..О чем вы говорите..
04.05.2017 - 07:38
Перейти к новости
Заноза в попе:
Трындец объяснение у Гапликова! "Нужно было в два раза, а мы только на пять рублей повысили." Сергей Анатольевич, а что вам мешало сказать: "Нужно было в четыре раза повысить!" и добавить не пять, а десять рублей? Что вам мешает?
03.05.2017 - 23:42
Перейти к новости
сравни:
На РБК Россия намерена списать Киргизии долг в $240 млн в рамках «официальной помощи развитию» республики. В 2013 году власти России простили Киргизии долг почти в $190 млн, обязавшись списать остальную задолженность в течение десяти лет
03.05.2017 - 19:31
Перейти к новости
Наталья:
Как это закрыть крупных барыг,они же кормят ментов,прокуроров, судей,не будет пешек, не будет погон,вот и все!!!!
03.05.2017 - 13:52
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика