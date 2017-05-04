В Коми открылся пятый магазин региональной торговой сети «Матö»

Как сообщается на сайте правительства региона, в Сыктывкаре открылся пятый магазин под брендом «Матö». Он находится по адресу: улица Свободы, 27.

Напомним, в июне 2016 года крупнейшие сельхозпроизводители республики (ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ», ООО «Сыктывкарский хлебокомбинат», ООО «Сыктывкарский молочный завод») создали потребительский кооператив «Региональная торговая сеть» под маркой «Матö».

В прошлом году было открыто четыре торговые точки под этим брендом: две – в Эжве, одна – в сыктывкарском микрорайоне Орбита, одна – в селе Объячево Прилузского района.

Цель создания региональной сети – развитие потребительского рынка региона и поддержка предприятий малого и среднего бизнеса агропромышленного комплекса. Как заявляется, «Матö» открыт для всех производителей, в том числе фермерских хозяйств, которым сложно пробиться в федеральные торговые сети.

«Сегодня нашим мелким фермерам очень тяжело заходить в федеральные торговые сети со своим небольшим объемом продукции, поэтому в помощь им была создана региональная торговая сеть. Те фермеры, которые остались за бортом продуктовых ритейлеров, могут беспрепятственно торговать в сети «Матö». На сегодня в ассортименте магазинов представлено более тысячи товарных позиций наших местных товаропроизводителей. Молочная, хлебобулочная продукция, питьевая и минеральная вода, газированные напитки, кондитерские изделия, кроме конфет и шоколада, яйцо куриное и перепелиное – стопроцентное региональное производство. Около 80 процентов мясной продукции, представленной в магазинах региональной торговой сети, произведено в нашем регионе», – сказал министр сельского хозяйства и потребительского рынка Антолий Князев.

По его словам, в 2017 году запланировано продолжение расширения торговой сети как в регионе, так и за его пределами. В планах до конца года открыть еще пять магазинов: один – в Сыктывкаре, три – в Усинске и один – в Санкт-Петербурге (в Торговом Доме республики).

*** Первая точка созданной на базе торговых площадей «Сыктывкарского ЛВЗ» региональной сети «Матö» (с коми переводится – «Близко», «Рядом») открылась в Эжве. Планировалось до конца 2016 открыть девять магазинов.

Фото Игоря Соколова