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Четверг, 04 мая 2017, 11:39
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11:39
Кто в домике живет: глава Коми попросил профсоюзы отдать помещения театру

В здании на Бабушкина, 4 уже полвека соседствуют профлидеры и артисты, иногда устраивая разборки.

Здание областного совета профсоюзов было построено в Сыктывкаре в 1950-1951 годы. Но недолго профсоюзная организация была единственным жильцом этого сооружения в стиле сталинского классицизма. В конце 1950-х и все 1960-е там размещался музыкальный театр – до тех пор, пока ему не построили свое здание на улице Коммунистической. Также на сцене здания Облсовпрофа ставили спектакли непрофессиональные театры – СКАТ, «Эскиз», «Фантастическая реальность». А в 1992 году там поселился театр фольклора (им руководила Светлана Горчакова), который теперь называется Национальный музыкально-драматический театр. Изначально предполагалось, что театр будет временным соседом, но прошло уже 25 лет, а артисты до сих пор ставят спектакли именно в этом здании.

Еще в 1990-е годы Федерация профсоюзов приватизировала часть здания, а министерство культуры, которому также принадлежала часть площади вовремя не проконтролировало вопрос с квадратными метрами. В результате зрительское фойе и туалеты стали собственностью профсоюзной организации. С тех пор начались конфликты, так как театру пришлось платить федерации за аренду помещений. В ход шли угрожающие письма, увеличение ставок аренды в два раза, внезапное отключение электричества, обоюдные обвинения в самоуправстве. Спор за право пользоваться парадным входом, а не водить зрителей через запасной вход, театр продолжил в суде. После вмешательства Минкультуры конфликт был частично улажен, но руководителю Федерации профсоюзов Дмитрию Лукашенко, как считают некоторые знакомые с ситуацией источники, это стоило должности председателя организации.

На встрече с профсоюзами 3 мая глава Коми Сергей Гапликов предложил федерации помочь Национальному музыкально-драматическому театру «обрести свой дом». Как сообщает пресс-служба главы, по его поручению правительство проработает варианты предоставления необходимого количества площадей взамен тех, что используют сегодня отраслевые профсоюзы в здании по улице Бабушкина.

«Это абсолютно открытое предложение в рамках исполнения наших договоренностей и соглашений с профсоюзными организациями, которое станет весомым вкладом в развитие культуры региона. Вы можете оказать такую помощь, сделать такой подарок к 100-летию Республики Коми, а мы приведем здание в нормативное состояние и найдем помещения, которые будут ничем не хуже тех, что вы используете сегодня. Людмила Ивановна [Ляшенкова – председатель Федерации профсоюзов Коми], посмотрите, пожалуйста, предложение и скажите, рассчитывать нам на вашу поддержку? Надо договориться? Давайте договариваться, спасибо!» – сказал С.Гапликов.

Фото Елены Кабаковой

«КомиОнлайн»
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