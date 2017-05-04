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15:37 Ожидаемая продолжительность жизни в Коми – одна из самых низких в стране
Лишь к 2020 году она может достигнуть в среднем 70 лет.
Выступая с отчетом о деятельности правительства перед депутатами Государственного Совета Коми в феврале этого года, глава республики Сергей Гапликов заявил, что жить население региона стало дольше. По его данным, десять лет назад средняя продолжительность жизни составляла 64 года, а сейчас приближается к 70. «В регионе проживает 15 тысяч человек в возрасте 80 лет и больше, 2,3 тысячи человек, которым исполнилось 90 лет, и 11 столетних жителей», – сказал он.
На коллегии министерства здравоохранения Коми глава ведомства в конце апреля был более конкретным, заявив, что продолжительность жизни населения за последние десять лет увеличилась на 3,5 года.
В отчете о выполнении майских указов президента, размещенного на сайте министерства экономики Коми, говорится, что по итогам 2016 года средняя продолжительность жизни в республике достигла показателя в 69,8 лет.
Однако Росстат обнародовал другие данные: согласно статистикам, продолжительность жизни в Коми составляет 69,45 лет. В 2015-м она равнялась 69,40 лет, в 2014-м – 69,05.
Республика занимает 69-е место среди регионов по ожидаемой продолжительности жизни. Лучше всего дела обстоят в Дагестане, Ингушетии и Москве, где люди в среднем доживают до 77-80 лет. Самая непродолжительная жизнь – на Чукотке и в Тыве, где она длится в среднем 64 года.
*** По данным Комистата, в 2016 году каждый третий умерший в регионе находился в трудоспособном возрасте, 66 процентов – в возрасте старше трудоспособного, около 1 процента жителей Коми не дожили до 16 лет.
*** Согласно стратегии социально-экономического развития Коми, к 2020 году ожидаемая продолжительность жизни в республике увеличится до 70,4 лет.
Фото с сайта гцпи.рф
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