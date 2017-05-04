Коллектив и студенты Сыктывкарского индустриального колледжа выступили против сокращения персонала

В «КомиОнлайн» обратились работники Сыктывкарского индустриального колледжа, его студенты и их родители. Они прислали в редакцию открытое письмо на имя главы Коми Сергея Гапликова и министра образования, науки и молодежной политики региона Натальи Михальченковой.

В обращении говорится, что администрация учреждения уведомила 22 сотрудников (работников столовой, уборщиков служебных помещений, дежурных по общежитию) о предстоящем сокращении в связи с оптимизацией. «Будут сокращены люди, работа которых очень важна в учебном процессе. Мы знаем, что на смену им придут работники из так называемых клининговых компаний. Возникает вопрос: что этот дает? У нас сегодня уборку проводят и поддерживают люди, безукоризненные в своей работе, которые несколько раз в течение дня убирают в колледже. К ним с огромным уважением относятся как преподаватели, так и студенты, – говорится в письме. – Нас крайне беспокоит то, что вместо них будут работать люди иные – чужие и равнодушные, к своим основным обязанностям относящиеся недобросовестно. В общежитии часть работы выполняют приходящие работники. И студенты, и заведующий общежитием заметили разницу: постепенно общежитие «зарастает грязью», за месяц сменилось уже десять работников! Кстати, дежурных по общежитию тоже заменят».

Сотрудники и учащиеся колледжа уверены, что такая оптимизация принесет вред: помимо того что будет страдать качество выполняемых работ, приезжих студентов будет некому поддержать и направить, нарушится процесс воспитания.

«Если говорить о столовой, то сегодня она считается довольно дешевой, но вместе с тем здесь вкусно и разнообразно кормят. Наши сегодняшние работники столовой также следят за порядком, поддерживают в ней уют, поэтому здесь всегда приятно находиться. Если придут другие работники, то блюда станут дороже, а поэтому и количество студентов, питающихся здесь, резко сократится, что скажется на учебном процессе: голодные обучающиеся будут уходить домой после второй пары занятий», – убеждены авторы обращения.

Они не понимают, почему единственным выходом администрация колледжа видит уменьшение численности обслуживающего персонала при раздутом, по их мнению, штате бухгалтерии (при богатом выборе бухгалтеров на аутсорсинге). Кроме того, они предлагают объединить обязанности заместителя директора по хозчасти и заведующего хозяйством и двух заведующих практикой.

«Администрация в таком серьезном и болезненном деле все решает авторитарно, не принимая никаких предложений от коллектива. В результате в колледже тяжелый психологический настрой, явно мешающий нашей работе, – написали представители учебного заведения. – Все вышеизложенное заставляет нас обратиться к руководству республики и министерства образования с просьбой помочь нам сохранить в штате работников, чей труд также способствует хорошему настрою в учебно-воспитательном процессе, создает атмосферу тепла и доверия».

Под письмом, направленным от имени председателя первичной профсоюзной организации Сыктывкарского индустриального колледжа Ольги Бондаренко, удалось собрать 422 подписи.

Фото из группы «ГПОУ «Сыктывкарский индустриальный колледж»(СИК)» во «ВКонтакте»