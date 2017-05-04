Несколько дней два сыктывкарца прожили в одной квартире с умершим братом

Инцидент произошел в апреле в квартире пятиэтажного дома по Сысольскому шоссе в Сыктывкаре, где проживали три брата. Двое мужчин обнаружили тело родственника на полу в его комнате и вызвали полицию. Правоохранители приехали на место, следователи начали проверку.

Как сообщили «КомиОнлайну» в сыктывкарском отделе следственного управления СК по Коми, по итогам проверки отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием событий преступления. По предварительным данным, 58-летний мужчина скончался в результате сердечно-сосудистого заболевания за несколько дней до его обнаружения. Со слов братьев, они с ним не общались, так как тот не платил за жилищно-коммунальные услуги. Пенсионер редко выходил из комнаты, поэтому они не сразу обратили внимание на отсутствие активности с его стороны. Почувствовав странный запах, они решили взломать дверь и нашли брата без признаков жизни.

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