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Пятница, 05 мая 2017, 14:15
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14:15
В Коми зарегистрированы первые в этом сезоне пострадавшие от укусов клещей

В прошлом году активность клещей была выше.

Как сообщает управления Роспотребнадзора по Коми, за медицинской помощью по поводу укусов клещей с 27 апреля по 4 мая обратилось 24 человека, в том числе 6 детей. Присасывание регистрировалось в Сыктывкаре (8 случаев), Ухте (1), Сысольском (7), Прилузском (5), Усть-Вымском (2), Княжпогостском (1) районах. Пострадавшим оказана экстренная специфическая профилактика.

В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Коми было исследовано 16 клещей, в двух обнаружен антиген вируса клещевого вирусного энцефалита, в одном – иксодового клещевого боррелиоза.

В прошлом году к этой дате было уже сто пострадавших.

Для Коми территориями, эндмичными по клещевому вирусному энцефалиту являются Сыктывкар, Сыктывдинский, Сысольский, Усть-Куломский, Койгородский, Прилузский, Усть-Вымский районы.

Одним из важнейших методов профилактики клещевых инфекций остается индивидуальная защита, в том числе ношение защитной одежды, самостоятельные и взаимные осмотры. Кроме этого следует использовать средства индивидуальной защиты – репеллентные и акарицидные препараты, отпугивающие клещей, которые выпускаются в виде специальных карандашей, аэрозолей. Использовать средства необходимо строго в соответствии с инструкцией по применению. Принести в дом клеща на своей шерсти могут и домашние животные, чтобы этого избежать, нужно осматривать своих питомцев. Не следует заносить в помещение и свежее сорванные растения и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

В случае присасывания клеща необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью с целью проведения своевременных профилактических мероприятий. Ни в коем случае нельзя извлекать клеща голыми руками, так как есть вероятность раздавить его. Зараженная жидкость может попасть в микротравмы на коже, тогда произойдет передача вируса, извлекать необходимо только в перчатках. Также лучше не пользоваться пинцетом, так как можно пережать голову клеща, после чего его слюна попадет через место укуса в организм.

Для удаления насекомого лучше использовать специальные приспособления, которые продаются в аптеках, они снабжены подробной инструкцией. После удаления клеща в травмпункте производится экстренная профилактика лекарственными препаратами по определенной схеме. Больший эффект профилактика оказывает, если проводится в первые три дня после присасывания клеща. В течение последующих трех недель необходимо измерять температуру тела дважды в день, следить за самочувствием. При появлении первых симптомов заболевания срочно обратиться к врачу.

Как защититься от клещей и что делать после укуса

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
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природаБезопасностьздоровье
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