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14:21 В марте «Коми энергосбытовая компания» выдала потребителям 325 миллионов киловатт-часов
Население потребляет электричество почти в три раза меньше, чем предприятия и организации.
ОАО «Коми энергосбытовая компания» сообщает, что за март 2017 года объем фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности населению и приравненным к нему потребителям составил 79 миллионов 329,126 тысячи кВтч. Прочим потребителям – 246 миллионов 296,385 тысячи кВтч.
Более подробную информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения можно посмотреть здесь.
Фото с сайта pixabay.com
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