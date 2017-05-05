КомиОнлайн

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Пятница, 05 мая 2017, 14:21
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14:21
В марте «Коми энергосбытовая компания» выдала потребителям 325 миллионов киловатт-часов

Население потребляет электричество почти в три раза меньше, чем предприятия и организации.

ОАО «Коми энергосбытовая компания» сообщает, что за март 2017 года объем фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности населению и приравненным к нему потребителям составил 79 миллионов 329,126 тысячи кВтч. Прочим потребителям – 246 миллионов 296,385 тысячи кВтч.

Более подробную информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения можно посмотреть здесь.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Экономика
Делу время
энергетикаэлектричество
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Последние комментарии

туц:
У меня 3 правильных. Вам срочно нужно пройтись по Сыктывкару с кем-то из гидов.
05.05.2017 - 14:00
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Чахлык Нэвмырущ:
Кукуруза - это НЕ КРУТО. Лучше бананы и ананасы.
05.05.2017 - 10:52
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Гость:
Это же надо быть таким алкоголиком так напиться, чтобы с бассейне в сауне который в глубину наверное 1,5 утонуть , да еще и в компания видимо компания такая же алкоголиков не увидела что человека то нет.
05.05.2017 - 10:03
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Гость:
В СГУ весной, когда снег тает, в некоторых аудиториях с потолка вода ручьем течет, ведра даже ставить приходится. Потолки и стены в подтеках. Говорили, что крышу летом 2016 ремонтировали. А был ли ремонт?
05.05.2017 - 09:59
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Елена:
Это он для нас, для Республики слабенький, а тот кто его поставил, видимо знал. что он будет правильно выполнять все указы "политики партии", вот так.
05.05.2017 - 09:35
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