В марте «Коми энергосбытовая компания» выдала потребителям 325 миллионов киловатт-часов

Население потребляет электричество почти в три раза меньше, чем предприятия и организации.

ОАО «Коми энергосбытовая компания» сообщает, что за март 2017 года объем фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности населению и приравненным к нему потребителям составил 79 миллионов 329,126 тысячи кВтч. Прочим потребителям – 246 миллионов 296,385 тысячи кВтч.

Более подробную информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения можно посмотреть здесь.

Фото с сайта pixabay.com