Значение фундаментального анализа при торговле на «Форекс»

Движение курсов мировых валют зависит от многих социальных, экономических и политических событий, происходящих в мире. События взаимодействуют, они отражаются на рынке, но спрогнозировать воздействие довольно сложно. Основой анализа рынка является тщательное обследование экономического состояния государств.

Уровни фундаментального анализа

Источником анализируемой информации выступает официальная статистика, которая печатается в специализированных СМИ по главным макроэкономическим показателям. Различают несколько уровней, на которых анализируют.

Уровень экономики – учитываются экономические показатели, их динамика во времени, степень воздействия на валюты.

Уровень индустрии. Индустриальное развитие – локомотив экономической стабильности. Обязательно мониторится спрос-предложение отдельных видов товаров. Учитывается статистика промышленности, запасы сырья и товаров в складских помещениях, активность потребителей.

Уровень фирм и компаний. На рынке «Форекс» проводится торговля ценными бумагами, ценность которых является показателями успешности компании. До начала покупки или продажи анализ делается на уровне компаний, акции которых покупаются.

Эти уровни показывают алгоритм получения аналитики для торговли на «Форекс», работать с ними необходимо перед принятием любого финансового решения компании.

Преимущества фундаментального анализа

В финансовом мире все события взаимосвязаны, они дополняются (особенно экономических процессов). Умение анализировать глобальные события дает следующие преимущества.

Получение прибыли в долгосрочной перспективе – это результат анализа, прогнозирующего рынок на много лет. Изменения глобальных трендов в экономике не случаются быстро. Это позволяет применять фундаментальную стратегию, приспособленную к обстоятельствам.

Комплексный учет факторов. Проводить выборочный фундаментальный анализ нельзя, этим он отличается от технического на отдельном временном промежутке. Каждое событие в политике или экономике дает сигнал, отражающийся на поведении рынков.

Нахождение в тренде. Биржевые инструментарии не меняют своего направления в единоличном порядке, они влияют и на другие инструменты. Проводя такой анализ на уровне компании, игрок видит фрагмент текущего события на фондовом рынке. Из комплекса таких фрагментов составляется более глобальный прогноз.

Минусы фундаментального анализа

Продолжительность жизни событий ограничено временными рамками, фундаментальные новости иногда быстро теряют актуальность.

Информация имеет погрешность, движения валют и товаров зависит от эмоционального накала, царящего на мировых рынках. Многие новости вызывают ценовые колебания, если они не имеют под собой серьезных материальных оснований, то не развиваются в полноценный тренд. На таких новостях делаются большие деньги или разоряются, если ожидания рыночной толпы не совпадают с действительностью.

Субъективизм вносит коррективы в понятие справедливой стоимости. Свежая новость приводит к сильному росту, а после этого участники возвращаются на позиции справедливой цене. Слухи оказывают сильное влияние на рынок.

Сегодня в биржевой торговле использует в качестве источника и базы для фундаментального анализа экономический календарь, аналитику и обзоры в средствах массовой информации, релизах и корпоративных отчетах.

* Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Фото с сайта pixabay.com