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Пятница, 05 мая 2017, 16:32
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В Сыктывкаре вор залез в чужой дом и скончался

Освободившийся из колонии домушник решил пожить на даче.

Незнакомого мужчину обнаружила 22 апреля хозяйка дачи в обществе «Строитель» в сыктывкарском местечке Дырнос. Он лежал на диване и не подавал признаков жизни. Женщина вызвала полицию, следователи начали проверку.

Как сообщили «КомиОнлайну» в сыктывкарском отделе следственного управления СК по Коми, по итогам проверки отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием событий преступления. По предварительным данным, 67-летний мужчина скончался в результате сердечно-сосудистого заболевания не менее чем за неделю до его обнаружения. Его личность установили. Им оказался местный житель, которого ранее не раз судили за квартирные кражи. За последнее совершенное преступление он отбывал наказание в колонии в Мурманске, откуда приехал в феврале. На дачу мужчина проник, выломав окно. Вероятно, он решил там пожить, пока отсутствовали хозяева.

Фото Владилена Олофинского

Владилен Олофинский
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КомиСыктывкар
Происшествия
Социум
преступность
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Комментарии

Ок
05.05.2017 - 16:47
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ну есть еще бог на этом свете

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