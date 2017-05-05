Центр социальной помощи семье и детям Сыктывкара отпраздновал юбилей выставкой достижений

В преддверии юбилея Центра помощи семье и детям Сыктывкара в администрации города открылась выставка социальных услуг «Во благо семьи и детства», на которой были представлены лучшие практики работы центра, зарекомендовавшие себя как эффективные и востребованные. Выставку посетило более 500 человек.

Старт выставке дали мэр Сыктывкара Валерий Козлов, заместитель министра труда, занятости и соцзащиты Коми Светлана Суворкина и уполномоченный по правам ребенка при главе республики Нелли Струтинская. Поздравления принимала директор центра Галина Цуман.

На выставке был представлен весь спектр социальных услуг, предоставляемых учреждением, проектов и технологий, реализуемых на тематических площадках: «Обрести семью», «Шаг навстречу», «Твой выбор», «Город добра», «Мир в семье», «Семейная гостиная», «История и традиции».

О формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, вопросах постинтернатного сопровождения сирот, порядке и условиях подготовки кандидатов в замещающие родители можно было узнать, посетив площадку «Обрести семью». Здесь же были продемонстрированы элементы сенсорной комнаты «Звездное небо», тактильная игровая панель, специально подобранное игровое оборудование, развивающее общую и мелкую моторику, сенсорную сферу и речь ребенка.

Последние новинки в области реабилитации детей с ограниченными умственными и физическими возможностями здоровья были представлены в работе тематической площадки «Шаг навстречу». Специалисты по социальной работе провели мастер-классы по использованию метода SAND-ART в логопедической реабилитации, блиц тренинги, была представлена методика уроков понимания инвалидности, желающих познакомили с методикой автоматизированного исследования индивидуального латерального профиля. С мини-представлением выступили дети с ограниченными возможностями здоровья из студии актерского мастерства «Сказочники».

На тематической площадке «Мир в семье» были продемонстрированы эффективные практики по профилактике семейного неблагополучия, пропаганде здоровых межличностных, внутрисемейных отношений, способствующих полноценному развитию и удовлетворению потребностей детей.

На тематической площадке прошли мастер-классы по изготовлению ромашек из шаров, а также каждый ребенок мог соорудить любую конструкцию из кинетического песка. Тут же была организована импровизированная фотостудия с профессиональным фотографом, где любая семья могла поучаствовать в фотосессии и получить снимки на память.

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних были темой площадки «Твой выбор». Здесь также были организованы мастер-классы по изготовлению брошек с георгиевской лентой, гвоздик ко Дню Победы. А добровольцы «Союз мальчишек и девчонок» развернули военно-патриотическую акцию «Никто не забыт. Ничто не забыто».

Состоялась презентация проекта «Город Добра». Сотрудники знакомили гостей выставки со своей работой и предлагали желающим поучаствовать в благотворительной акции «Малышу во благо»: передать детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, простой подарок - набор предметов первой необходимости для ухода за новорожденным. Также была проведена ярмарка вакансий добровольцев, где каждый неравнодушный житель мог записаться в добровольцы.

Каждую тематическую площадку сопровождала выставка аналитических и информационно-методических материалов.

Помимо работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, замещающими семьями, семьями, члены которых имеют ограниченные возможности здоровья, учреждение работает и с благополучными семьями, пропагандируя семейные ценности и традиции.

О проектах и конкурсах центра, направленных на укрепление семейных ценностей и пропаганду положительного опыта семейного воспитания, можно было познакомиться в «Семейной гостиной». Здесь же было развернуто мини-консультирование психологами «Азбука родительской любви», а также все желающие могли поразмышлять на тему семейных ценностей и поделиться своими. Ключевые моменты развития службы и достижения были представлены в работе тематической площадки «История и традиции».

Также на выставке чествовали семьи, победившие в конкурсе фотографии «Счастливая семья – 2017». Победителем в номинации «Семейные традиции» стала чета Камбаловых-Груздевых, в номинации «Здоровая семья-залог будущего» – семья Мишариных, в номинации «Семья и экология» - семья Осташовых.

Завершило праздник выступление вокально-танцевального коллектива центра «Гармония», который исполнил «Гимн семье», пожелав всем семьям любви и гармонии.

Фото предоставлено Центром помощи семье и детям Сыктывкара