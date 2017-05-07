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Воскресенье, 07 мая 2017, 14:55
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14:55
Возгорание на скважине месторождения Алабушина в Усинском районе ликвидировано

Теперь предстоит заглушить скважину.

Как сообщает пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Коми», 7 мая в 08:40 ликвидировано возгорание на скважине 2Р месторождения имени А.Алабушина. На устье скважины установлено специально разработанное противовыбросовое оборудование, устье загерметизировано. В ближайшее время будут проведены мероприятия по глушению скважины.

Основные мероприятия по ликвидации возгорания выполнялись силами противофонтанных аварийно-спасательных формирований, пожарных расчетов МЧС и оперативных бригад ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». В мероприятиях также принимали участие сотрудники аналогичных формирований из Краснодарского, Западно-Сибирского и Пермского регионов.

Напомним, 10 апреля стало известно о возгорании нефтескважины №2 на месторождении имени Андрея Алабушина. По данным «ЛУКОЙЛ-Коми», это случилось при проведении капитального ремонта скважин подрядчиком – ООО «КомиКуэст Интернешнл». По предварительным данным, причиной инцидента является выброс газожидкостной смеси. Расследование аварии ведет печорское управление Ростехнадзора. Погибших и пострадавших не было. В отдельные моменты на ликвидации возгорания было задействовано 94 единицы техники и более 270 человек. В пресс-службе «ЛУКОЙЛ-Коми» отмечали, что ближайшим населенным пунктам пожар не угрожал.

Фото с сайта rkomi.ru

«КомиОнлайн»
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КомиУсинский район
Происшествия
Социум
ЛУКОЙЛ-Коми
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