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Понедельник, 08 мая 2017, 20:41
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20:41
В Усинске накануне Дня Победы отгремела «Праздничная весна»

Концерт посвятили 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Продолжая добрую традицию, в канун праздника работники предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» и члены их семей подарили ветеранам и жителям города фестиваль военно-патриотической песни. Как и всегда, почетные места в зале усинского дворца культуры заняли ветераны.

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С приветственным словом к главным героям праздника обратился председатель объединенной профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ-Коми» Андрей Еремеев, отметив, что их мужество, героизм и подвиг являются примером для будущих поколений. За доблесть и ратный подвиг виновников торжества поблагодарили руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин и епископ Воркутинский и Усинский Иоанн.

А затем на сцене ДК началось главное торжество. Здесь исполнялись полюбившиеся песни военных лет и поэтические произведения, которые в огненные сороковые помогали жить и верить в победу.

Зрители будто бы стали участниками тех далеких событий. Артисты через свое сердце пропускали каждую строчку, чувствовали каждое слово, наполненное горечью потерь и драматизмом беззаветного подвига советских солдат. Выступления то выбивали слезы, то вызывали искренние улыбки. Да и как может быть иначе, когда со сцены звучали такие полюбившиеся за долгие годы песни, как «День Победы», «Синий платочек», «Катюша», «Любимый город», «Ты же выжил, солдат».

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Не могло не вызвать душевных переживаний и выступления чтецов. В пропахших порохом строках было все: и дыхание войны, и грубость суровых окопных будней, и тяготы, которые пришлось вынести на своих еще не окрепших плечах мальчишкам и девчонкам, и, конечно, неугасаемая вера в Победу. Особенно тронули зрителей стихотворение Лоры Тасси «Дети войны» и произведение Елены Благининой «Письмо папе на фронт».

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Уже после фестиваля усинские ветераны единодушно признавались, что всегда радуются, когда любимые песни подхватывают внуки и правнуки. «Очень понравился концерт! Огромное спасибо, что нас не забывают и проявляют такое внимание», – поделилась впечатлениями ветеран Валентина Столярчук.

Текст и фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»

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