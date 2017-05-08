В Усинске накануне Дня Победы отгремела «Праздничная весна»

Продолжая добрую традицию, в канун праздника работники предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» и члены их семей подарили ветеранам и жителям города фестиваль военно-патриотической песни. Как и всегда, почетные места в зале усинского дворца культуры заняли ветераны.

С приветственным словом к главным героям праздника обратился председатель объединенной профсоюзной организации «ЛУКОЙЛ-Коми» Андрей Еремеев, отметив, что их мужество, героизм и подвиг являются примером для будущих поколений. За доблесть и ратный подвиг виновников торжества поблагодарили руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин и епископ Воркутинский и Усинский Иоанн.

А затем на сцене ДК началось главное торжество. Здесь исполнялись полюбившиеся песни военных лет и поэтические произведения, которые в огненные сороковые помогали жить и верить в победу.

Зрители будто бы стали участниками тех далеких событий. Артисты через свое сердце пропускали каждую строчку, чувствовали каждое слово, наполненное горечью потерь и драматизмом беззаветного подвига советских солдат. Выступления то выбивали слезы, то вызывали искренние улыбки. Да и как может быть иначе, когда со сцены звучали такие полюбившиеся за долгие годы песни, как «День Победы», «Синий платочек», «Катюша», «Любимый город», «Ты же выжил, солдат».

Не могло не вызвать душевных переживаний и выступления чтецов. В пропахших порохом строках было все: и дыхание войны, и грубость суровых окопных будней, и тяготы, которые пришлось вынести на своих еще не окрепших плечах мальчишкам и девчонкам, и, конечно, неугасаемая вера в Победу. Особенно тронули зрителей стихотворение Лоры Тасси «Дети войны» и произведение Елены Благининой «Письмо папе на фронт».

Уже после фестиваля усинские ветераны единодушно признавались, что всегда радуются, когда любимые песни подхватывают внуки и правнуки. «Очень понравился концерт! Огромное спасибо, что нас не забывают и проявляют такое внимание», – поделилась впечатлениями ветеран Валентина Столярчук.

Текст и фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»