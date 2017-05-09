- 1995
- 5
- 20
Парад, песни Победы и грандиозный «Бессмертный полк» – так отметили 9 Мая в Сыктывкаре
В этом году решили отказаться от парада военной техники и театрализованного представления.
Празднование 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в столице Коми традиционного начинают с возложения цветов к мемориалам «Вечный огонь» и «Скорбящий воин». В этом принимают участие не только ветераны войны и других боевых действий, но и чиновники всех масштабов – от руководителей городских управлений и мэра до министров и главы республики. Отдают дань погибшим военные и священники, депутаты известные жители города.
После этого колонна проследовала на Стефановскую площадь, где уже были построены колонны военных и сотрудников правоохранительных органов, а также школьники. Ветераны и труженики тыла сидели возле трибуны в ожидании начала действа – их заранее привезли на автобусах. Подступы к центру в целях безопасности преграждали КамАЗы.
Как и в прошлые годы, площадь была огорожена – люди могли наблюдать за происходящим издалека. Удачных позиций оказалось немного – почти в любой точке можно было увидеть лишь часть происходящего. Не спасали даже три больших экрана – они тоже были расположены далеко. Телеканал «Юрган» вел прямую трансляцию, поэтому те, кто решил посмотреть парад по телевизору, оказались в более выигрышном положении, так как на площади работало несколько камер.
Митинг открыл мэр Сыктывкара Валерий Козлов, но главную речь произнес глава Коми Сергей Гапликов. Он сказал, что 9 Мая навсегда останется символом стойкости, героизма и безграничной любви к Родине, а подвиг ветеранов – высшим нравственным ориентиром для всех поколений россиян. Руководитель республики напомнил, что в годы войны из региона на фронт ушло 170 тысяч человек, и каждый третий не вернулся. Память погибших почтили минутой молчания.
Перед собравшимися выступил ветеран Великой отечественной войны, участник военных столкновений в Афганистане и служащий Росгвардии.
После этого по площади прошли 11 колонн со знаменами в сопровождении военного оркестра. Перед ветеранами промаршировали учащиеся авиационных классов, сотрудники ОМОНа и УФСИН, служащие войсковой части №5134, приставы, десантники, казаки.
Парада военной и специализированной техники в этом году не было.
Решили отказаться и от традиционного театрализованного представления. Сразу после того как площадь покинули военные, на ней показались участники акции «Бессмертный полк». В этом году их было настолько много, что казалось, будто все пространство между зданиями заполнено людьми – такого в Сыктывкаре не было никогда.
Организаторы сказали, что акция с каждым годом набирает обороты – если в первый раз портреты родственников пронесли всего 25 человек, то сейчас их стало уже 10 тысяч.
В этом момент зазвучали песни, которые ассоциируются с памятными годами: «Священная война», «Катюша» и «День Победы». Их предстояло исполнить всенародно, но многие не пели, несмотря на то что слова песен приводились на больших экранах, а у некоторых были брошюры с текстом. Помогали собравшимся три хора.
Далее «Бессмертный полк» двинулся к Свято-Стефановскому собору, по дороге растеряв многих участников. Празднование Дня Победы переместилось в Кировский парк и другие части города.
Фото и видео Игоря Соколова
Поиск работы
БАНК СГБ (Сыктывкар)
Мед-Экология (Сыктывкар)
Ситилаб, Научно-методический центр клинической лабораторной диагностики (Сыктывкар)
Искать вакансии
Комментарии
очень убого выглядело всё это((( Песни плохо пели
Для вас (очевидно далеких от службы в армии) наверное очень важно, что на параде Победы перед ветеранами промаршировали учащиеся авиационных классов, приставы, сотрудники УФСИН и казаки, но не отметить в репортаже десантников - ветеранов боевых действий имеющих боевые награды и прошедших лучшим строем - это верх непрофессионализма.
Я имел ввиду непрофессионализм редакции КомиОнлайн
Да.
Были у Комионлайн репортажи и получше...
С каким-то ... "налетом оппозиционности" статья. День Победы - народный праздник. Отношение к нему должно быть - подобающее.
Сделайте красивый Праздничный репортаж. А критику - отдельной статьей. Критика - она и организаторам полезна.
Интересно узнать, что вы считаете критикой, какую именно часть репортажа?
Добавить комментарий