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Вторник, 09 мая 2017, 13:13
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Парад, песни Победы и грандиозный «Бессмертный полк» – так отметили 9 Мая в Сыктывкаре

В этом году решили отказаться от парада военной техники и театрализованного представления.

Празднование 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в столице Коми традиционного начинают с возложения цветов к мемориалам «Вечный огонь» и «Скорбящий воин». В этом принимают участие не только ветераны войны и других боевых действий, но и чиновники всех масштабов – от руководителей городских управлений и мэра до министров и главы республики. Отдают дань погибшим военные и священники, депутаты известные жители города.

После этого колонна проследовала на Стефановскую площадь, где уже были построены колонны военных и сотрудников правоохранительных органов, а также школьники. Ветераны и труженики тыла сидели возле трибуны в ожидании начала действа – их заранее привезли на автобусах. Подступы к центру в целях безопасности преграждали КамАЗы.

Как и в прошлые годы, площадь была огорожена – люди могли наблюдать за происходящим издалека. Удачных позиций оказалось немного – почти в любой точке можно было увидеть лишь часть происходящего. Не спасали даже три больших экрана – они тоже были расположены далеко. Телеканал «Юрган» вел прямую трансляцию, поэтому те, кто решил посмотреть парад по телевизору, оказались в более выигрышном положении, так как на площади работало несколько камер.

Митинг открыл мэр Сыктывкара Валерий Козлов, но главную речь произнес глава Коми Сергей Гапликов. Он сказал, что 9 Мая навсегда останется символом стойкости, героизма и безграничной любви к Родине, а подвиг ветеранов – высшим нравственным ориентиром для всех поколений россиян. Руководитель республики напомнил, что в годы войны из региона на фронт ушло 170 тысяч человек, и каждый третий не вернулся. Память погибших почтили минутой молчания.

Перед собравшимися выступил ветеран Великой отечественной войны, участник военных столкновений в Афганистане и служащий Росгвардии.

После этого по площади прошли 11 колонн со знаменами в сопровождении военного оркестра. Перед ветеранами промаршировали учащиеся авиационных классов, сотрудники ОМОНа и УФСИН, служащие войсковой части №5134, приставы, десантники, казаки.

Парада военной и специализированной техники в этом году не было.

Решили отказаться и от традиционного театрализованного представления. Сразу после того как площадь покинули военные, на ней показались участники акции «Бессмертный полк». В этом году их было настолько много, что казалось, будто все пространство между зданиями заполнено людьми – такого в Сыктывкаре не было никогда.

Организаторы сказали, что акция с каждым годом набирает обороты – если в первый раз портреты родственников пронесли всего 25 человек, то сейчас их стало уже 10 тысяч.

В этом момент зазвучали песни, которые ассоциируются с памятными годами: «Священная война», «Катюша» и «День Победы». Их предстояло исполнить всенародно, но многие не пели, несмотря на то что слова песен приводились на больших экранах, а у некоторых были брошюры с текстом. Помогали собравшимся три хора.

Далее «Бессмертный полк» двинулся к Свято-Стефановскому собору, по дороге растеряв многих участников. Празднование Дня Победы переместилось в Кировский парк и другие части города.

Фото и видео Игоря Соколова

Игорь Соколов
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КомиСыктывкар
Общество
Образ жизни
День Победыпарад
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Комментарии

Жека
09.05.2017 - 14:32
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очень убого выглядело всё это((( Песни плохо пели

ветеран
09.05.2017 - 22:57
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Для вас (очевидно далеких от службы в армии) наверное очень важно, что на параде Победы перед ветеранами промаршировали учащиеся авиационных классов, приставы, сотрудники УФСИН и казаки, но не отметить в репортаже десантников - ветеранов боевых действий имеющих боевые награды и прошедших лучшим строем - это верх непрофессионализма.

ветеран
09.05.2017 - 22:59
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Я имел ввиду непрофессионализм редакции КомиОнлайн

Владимир Уляшев
10.05.2017 - 09:15
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Да.
Были у Комионлайн репортажи и получше...

С каким-то ... "налетом оппозиционности" статья. День Победы - народный праздник. Отношение к нему должно быть - подобающее.

Сделайте красивый Праздничный репортаж. А критику - отдельной статьей. Критика - она и организаторам полезна.

«КомиОнлайн»
10.05.2017 - 09:20
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