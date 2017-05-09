Вторник, 09 мая 2017, 15:45
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Фотовзгляд: этот День Победы
Корреспонденты «КомиОнлайна» прогулялись по Сыктывкару и посмотрели, как горожане отмечают 9 Мая и проводят время.
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Vilmadina:
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10.05.2017 - 09:46
Vilmadina:
http://file-yandex.ru/videomult115.php?s=33755&id=41963 - Время первых
10.05.2017 - 09:46
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10.05.2017 - 09:45
Vilmadina:
http://file-yandex.ru/videomult115.php?s=33755&id=41963 - Время первых
10.05.2017 - 09:45
«КомиОнлайн»:
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10.05.2017 - 09:20
Комментарии
Додумались же портрет Сталина пронести!!! какой ужас!!!! В Ухте тоже провокацию хотели устроить, но там отругали студентов
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