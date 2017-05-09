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В Сыктывкаре запустили фонтаны
Их включили с опозданием из-за холодной погоды.
На Театральной площади фонтаны запустили к 9 мая. До этого чаши очистили от мусора, исправили неполадки водопроводной системы и заполнили водой. Празднующие День Победы горожане уже смогли наблюдать за струями воды, напоминающими о приближении лета.
Традиционно фонтаны возле театра оперы и балета возобновляют работу первыми в городе и к майским праздникам. Затем включают такие сооружения рядом с мэрией и в детском сквере. В этом году запуск фонтанов откладывался из-за похолодания и снегопадов.
Струи воды будут радовать и освежать горожан до конца сентября.
Фото и видео Владилена Олофинского
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Комментарии
Вот это кошмар что творится в Сыке!!! И зачем вам там фонтаны???
чтобы еще холоднее было.
видать жить не могут без холода.
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