В Сыктывкаре запустили фонтаны

На Театральной площади фонтаны запустили к 9 мая. До этого чаши очистили от мусора, исправили неполадки водопроводной системы и заполнили водой. Празднующие День Победы горожане уже смогли наблюдать за струями воды, напоминающими о приближении лета.

Традиционно фонтаны возле театра оперы и балета возобновляют работу первыми в городе и к майским праздникам. Затем включают такие сооружения рядом с мэрией и в детском сквере. В этом году запуск фонтанов откладывался из-за похолодания и снегопадов.

Струи воды будут радовать и освежать горожан до конца сентября.

Фото и видео Владилена Олофинского