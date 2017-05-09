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Вторник, 09 мая 2017, 19:56
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В Сыктывкаре запустили фонтаны

Их включили с опозданием из-за холодной погоды.

На Театральной площади фонтаны запустили к 9 мая. До этого чаши очистили от мусора, исправили неполадки водопроводной системы и заполнили водой. Празднующие День Победы горожане уже смогли наблюдать за струями воды, напоминающими о приближении лета.

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Традиционно фонтаны возле театра оперы и балета возобновляют работу первыми в городе и к майским праздникам. Затем включают такие сооружения рядом с мэрией и в детском сквере. В этом году запуск фонтанов откладывался из-за похолодания и снегопадов.

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Струи воды будут радовать и освежать горожан до конца сентября.

Фото и видео Владилена Олофинского

Владилен Олофинский
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Сыктывкар
Общество
Социум
фонтаныснегопад
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Комментарии

краснодарец
09.05.2017 - 21:23
+1
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-1
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Вот это кошмар что творится в Сыке!!! И зачем вам там фонтаны???

Mag
10.05.2017 - 07:07

чтобы еще холоднее было.
видать жить не могут без холода.

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