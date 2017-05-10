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Среда, 10 мая 2017, 09:48
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09:48
Коми повысила социально-политическую устойчивость за счет иностранцев

 

 

У республики появился шанс выйти из группы проблемных регионов.

 

Фонд «Петербургская политика» уже пять лет ежемесячно оценивает уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России. Он определяется экспертами по десятибалльной шкале. В расчет берутся важные политические, экономические и социальные события, случившиеся в каждом регионе. Внутри рейтинга они разделены на пять групп по степени устойчивости и отсортированы по общему индексу и динамике за последний месяц.

Долгое время Коми входила в группу регионов с максимальной социально-политической устойчивостью, поднимаясь до третьей строчки национального рейтинга. Все изменилось в сентябре 2015 года, когда был арестован глава Коми Вячеслав Гайзер и другие высокопоставленные чиновники республики. В результате регион из первой группы переместился сразу в четвертую – с пониженной устойчивостью. В феврале 2016 года регион опустился в самую последнюю группу субъектов – со слабой устойчивостью, где и продолжает оставаться уже больше года.

В январе 2017 года Коми находилась на 74-й позиции с 4,6 балла. В феврале было движение вверх – республика прибавила 0,1 балла, а в рейтинге поднялась на 70-е место. Но в марте при отсутствии динамики и при обилии негативных новостей регион откатился на 73-ю строчку списка. В апреле Коми вплотную приблизилась к предпоследней группе регионов, заняв 65-ю строчку с 4,9 балла.

Среди позитивных событий в республике эксперты назвали обсуждение правительством региона и китайской делегацией перспективных проектов в области освоения торфяных месторождений и сельского хозяйства, переговоры с послом Бахрейна Ахмедом Аль-Саати по поводу сотрудничества и проектов развития алюминиевой промышленности и лесопереработки, а также открытие «Комиавиатрансом» рейсов Сыктывкар – Уфа и Усинск – Тюмень.

К отрицательно влияющим на устойчивость событиям аналитики отнесли приговор бывшему первому заместителю руководителя администрации Койгородского района Павлу Синнеру, признанному виновным в незаконном предпринимательстве и хищении муниципального имущества. Он был осужден к четырем годам лишения свободы. Еще одна негативная новость – возбуждение уголовного дела в отношении главы администрации Сосногорска Светланы Тришиной по подозрению в покушении на мошенничество.

Фото с сайта pixabay.com

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Коми
Политика
Социум
Властьинвестицииустойчивость
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