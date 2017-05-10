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Коми готова укрепить дружбу с Венгрией культурными и экономическими связями
Сергей Гапликов пригласил венгров участвовать в международном кинофестивале.
В Сыктывкаре 10 мая состоялась рабочая встреча главы Коми Сергея Гапликова с делегацией, возглавляемой председателем комитета по иностранным делам государственного собрания Венгрии Жолтом Неметом и чрезвычайным и полномочным послом Венгрии в России Яношем Балла. Стороны обсудили перспективы развития экономического сотрудничества и культурных связей между Коми и регионами Венгрии.
Как сообщает пресс-служба главы Коми, С.Гапликов напомнил о давних дружеских отношениях с Венгрией, подчеркнув интерес со стороны правительства региона к расширению данного сотрудничества. «Считаю, что наша общая заинтересованность в развитии коми-венгерских отношений, причем не только в рамках финно-угорского сотрудничества, может стать основой для более тесного взаимодействия по самым различным направлениям: будь то межпарламентское сотрудничество, развитие торгово-экономического сотрудничества и совместные бизнес-проекты, усиление культурных и образовательных связей», - заявил С.Гапликов.
Ж.Немет сказал о готовности помочь в реализации проектов по перечисленным направлениям, подчеркнув, что видит перспективы развития совместных проектов в энергетической отрасли, жилищно-коммунальном хозяйстве, развитии сельского хозяйства и туризме.
«Сегодня складываются очень хорошие предпосылки для укрепления двусторонних связей между Венгрией и Россией в целом, а также регионами наших стран. Главы государств, представители отдельных ведомств, представители различных уровней власти осуществляют плодотворное сотрудничество, и я думаю, что мы должны подключаться в эту работу, понимая, что международные контакты не могут ограничиваться взаимодействием с представителями федерального уровня. Тем более, что Республика Коми является одним из значимых финно-угорских регионов России», - ответил он.
Стороны договорились организовать в ближайшее время встречи, на которых предстоит обсудить перспективные промышленные, инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты, предлагаемые к реализации в рамках двустороннего сотрудничества.
Кроме того, по инициативе С.Гапликова венгерская сторона рассмотрит предложение по участию в международном кинофестивале, который предполагается провести в Коми. В числе совместных мероприятий, возможных к реализации в ближайшее время, - обмен по линии культуры: проведение выставок картин, а также организация гастролей артистов театров, танцевальных и хоровых коллективов в Венгрии и Коми.
Позже пресс-служба Госсовета республики сообщила о достигнутых с венграми договоренностях в образовательной сфере.
«Мы договорились работать не только в Москве, но и в финно-угорских республиках. Ежегодно Венгрия предоставляет 200 бесплатных мест для обучения студентов из России. Мы очень хотели бы, чтобы этой квотой могли воспользоваться и жители Республики Коми», – отметил Ж.Немет.
Заместитель председателя Государственного совета Коми Валентина Жиделева отметила, что в Сыктывкарском лесном институте есть наработки, которые были бы полезны лесным вузам и предприятиям Венгрии.
Кроме того, парламентарии обсудили вопросы развития национальных языков, сотрудничества в области культуры, энергетики и местного самоуправления.
Фото с сайта rkomi.ru
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