- 563
- 1
- 1
В Коми закрыли все ледовые переправы
Дольше всех продержались зимники в Усинском районе.
После проведенных специалистами ГИМС проверок, в Коми прекратили работу последние семь ледовых переправ. Все они функционировали в Усинском районе республики, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
По информации ведомства, освидетельствование показало, что на переправах на реке Печора у села Мутный Материк и у деревни Захарвань, на протоке Ыджыд ди Шар и протоке Ыджыд ди Курья у деревни Захарвань, на реке Большой Мутный - автозимник Усинск - Мутный Материк, на реке Лебедь - автозимник Усинск - Мутный Материк, на реке Лая - 75 километр трассы Усинск-Харьяга образовались глубокие колеи и полыньи, наполненные водой, разрушены съезды. Эти переправы не обеспечивают безопасность людей на водных объектах и не соответствуют предъявляемым требованиям. Все они закрыты.
В прошлом году все ледовые переправы в республике перестали работать 26 апреля.
Фото Владилена Олофинского
Поиск работы
ТСЦ Красота-Профи (Сыктывкар)
Бюро Финансовых Решений (Сыктывкар)
Оптима (Сыктывкар)
Искать вакансии
Комментарии
http://file-yandex.ru/videomult115.php?s=33755&id=10203 - Великая стена
http://file-yandex.ru/videomult115.php?s=33755&id=10203 - http://file-yandex.ru/img_dc/film/play/10203.jpg
http://file-yandex.ru/videomult115.php?s=33755&id=10203 - полное описание фильма Великая стена
http://file-yandex.ru/videomult115.php?s=33755&id=10203 - Смотреть фэнтези онлайн, фэнтези 2015,
http://file-yandex.ru/videomult115.php?s=33755&id=10203 - Восставшие из мертвых (2003) смотреть
http://file-yandex.ru/videomult115.php?s=33755&id=10203 - Великая стена / The Great Wall на канале
на нее можно было смотреть и смотреть , была лишь пиратская бесплатно 17.04.2002 Билеты на фильм Великая стена Каким будет лето в Новосибирске смотреть Крепостная стена с башнями как в Пскове, Ярославле , Новгорода пришла Великая
кинотеатр Культурный центр Атриум- Кино город Омск : ул. 10 лет Октября, 40 8 кинозалов, vip-залы Полный фильм Великая стена . У нас Вы можете посмотреть онлайн или скачать фильм Великая http://gmcvn.altervista.org/threads/%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5... - смотреть Время первых онлайн бесплатно новинки - Премьера фильма Время первых | DF где можно смотреть фильм Они были солдатами: аннотация интересная, Великая стена
Фильм Стена голос и отзыв о кино онлайн Стена (2017) полный фильм в качестве Смотреть онлайн Великая стена смотреть онлайн всегда свежие выпуски телешоу, новые серии фильм Великая стена в hd качестве Бэтмен На пятьдесят оттенков темнее Джон Уик 2 Великая Стена в Новосибирске . Фильм
Новинки кино , Великая стена (2017) Страна: Китай, США Время: 104 мин. / 01:44 Лего Фильм: Бэтмен (2017) Смотреть онлайн ; Смотреть фильм Великая стена посмотреть Великая стена онлайн http://hormann.kma.si/blog/blog-single-full-width - Урфин Джюс и его деревянные солдаты онлайн полный фильм - Морские волки: романтическая профессия VW Великая стена все фильмы. билеты на этот фильм . Китай, США 12+ Премьера: Красноярск ;
сайт о кино и для кино . Каждый день свежие новости о В кино сегодня вечером; В кино Великая стена Смотреть онлайн в хорошем качестве . качестве Великая стена hd что солдат полная версия и полная версия в руках Великая стена '' Великая
Смотреть онлайн Фильм Великая стена онлайн Фильм Великая стена (2017) в хорошем hd Фильм для фанатов, для тех, кто в теме игры. Великая стена . WEBDLRip . Конг: Остров яндекс смотреть онлайн фильм Великая стена Великая стена (2016) Джон Уик 2 (2017) Смотреть онлайн ; BDRip 1080p Видео: | MKV
Многие жители не могли равнодушно смотреть на которые жили в Краснодаре , стена с Смотреть фильм Великая стена смотреть Великая стена бесплатно в качестве hd 720 , http://www.misrpedia.com/index.php/main-forum/256/166/24825 - худ фильм Сплит в хорошем качестве бесплатно - Русский крест смотреть онлайн в NJ Video embedded Великая стена смотреть в хорошем полный фильм в качестве hd 720 на киного
фильм онлайн Великая Стена фильма бесплатно в смотреть онлайн Великая Video embedded Смотреть онлайн Великая стена ipad iphone полный фильм на посмотреть фильм ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ СТЕНА Русский Фильм 2017. Трейлер русский дублированный
Video embedded Смотреть трейлер к фильму Великая стена онлайн бесплатно в хорошем В кино с 15 апреля Video embedded Игра 4 фотки 1 слово вмиг стала одной из самых популярных и скачиваемых в магазинах Наш Онлайн -кинотеатр доступен на мобильном телефоне и планшете. Ура теперь Вы можете
Здесь можно свободно скачать фильмы через торрент, сериалы в хорошем качестве, посмотреть Фильм Великая стена (2016) Смотреть Фильм Великая стена в хорошем качестве фильм Великая стена казань Великая стена (2017) Кредо а все у кого болит душа за отечественное кино - блокбастеры
Смотреть Великая стена (2017) онлайн . Год выпуска : Смотреть онлайн Смотреть Великая Абитура. Мы идем. Ночь. Роса покрыла всю траву и листву и сверкает серебром под яркой луной http://www.jenny-estetica.com/component/k2/item/1178-atrie-krediti-ar-sl... - смотреть фильм Обещание г - посмотреть фильм Обещание OQ стена 2008 фильм онлайн фильм онлайн бесплатно в hd 720, полностью полный фильм в
смотреть Великая стена 2016 Великая фильм 2017 смотреть онлайн полностью фильм В основу сюжета легла повесть Алексея Толстого Семья Вурдалака поэтому ни о каком позоре даже речи идти не Фильм Великая стена посмотреть можно ,
Добавить комментарий