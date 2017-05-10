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Среда, 10 мая 2017, 17:32
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В Коми закрыли все ледовые переправы

Дольше всех продержались зимники в Усинском районе.

После проведенных специалистами ГИМС проверок, в Коми прекратили работу последние семь ледовых переправ. Все они функционировали в Усинском районе республики, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По информации ведомства, освидетельствование показало, что на переправах на реке Печора у села Мутный Материк и у деревни Захарвань, на протоке Ыджыд ди Шар и протоке Ыджыд ди Курья у деревни Захарвань, на реке Большой Мутный - автозимник Усинск - Мутный Материк, на реке Лебедь - автозимник Усинск - Мутный Материк, на реке Лая - 75 километр трассы Усинск-Харьяга образовались глубокие колеи и полыньи, наполненные водой, разрушены съезды. Эти переправы не обеспечивают безопасность людей на водных объектах и не соответствуют предъявляемым требованиям. Все они закрыты.

В прошлом году все ледовые переправы в республике перестали работать 26 апреля.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиУсинский район
Климат
Социум
переправырекиледвесна
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Комментарии

Vilmadina
10.05.2017 - 23:48

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