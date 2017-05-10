В Коми закрыли все ледовые переправы

После проведенных специалистами ГИМС проверок, в Коми прекратили работу последние семь ледовых переправ. Все они функционировали в Усинском районе республики, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По информации ведомства, освидетельствование показало, что на переправах на реке Печора у села Мутный Материк и у деревни Захарвань, на протоке Ыджыд ди Шар и протоке Ыджыд ди Курья у деревни Захарвань, на реке Большой Мутный - автозимник Усинск - Мутный Материк, на реке Лебедь - автозимник Усинск - Мутный Материк, на реке Лая - 75 километр трассы Усинск-Харьяга образовались глубокие колеи и полыньи, наполненные водой, разрушены съезды. Эти переправы не обеспечивают безопасность людей на водных объектах и не соответствуют предъявляемым требованиям. Все они закрыты.

В прошлом году все ледовые переправы в республике перестали работать 26 апреля.

Фото Владилена Олофинского