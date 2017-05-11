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14:42 В апреле в Коми на одну вакансию в среднем было 9 желающих
На рынке труда в регионе сохраняется повышенный уровень конкуренции в пользу работодателя.
Служба исследований HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад проанализировала рынок труда в Коми в апреле. Количество вакансий сократилось на 26 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Вход резюме год к году увеличился на 7 процентов. При этом показатель конкуренции – hh.индекс (количество резюме на одну вакансию), достигнув своего максимального значения в марте текущего года, в апреле незначительно снизился с 9 пунктов и составил 8,8 пункта, говорится в пресс-релизе компании.
Всего было просмотрено 758 вакансий, созданных на портале hh.ru работодателями в Коми с 1 по 30 апреля 2017 года. В среднем на одно вакантное место в республике претендовали девять соискателей. В регионе сохраняется повышенный уровень конкуренции на рынке труда в пользу работодателя, делают вывод исследователи.
Если сравнивать апрель прошлого года с апрелем текущего относительно роста предложений о работе в отдельных проф. областях, то наибольший прирост вакансий в регионе отмечен в сферах «Спортивные клубы, фитнес, салон красоты», «Юристы», «Медицина, фармацевтика». То есть в этих отраслях работодатели из Республики Коми стали активнее размещать вакансии.
В ТОП-5 наиболее востребованных сфер у работодателей вошли: «Продажи» (39 процентов от общего рынка вакансий в регионе), «Банки, инвестиции и лизинг» (16 процентов), «Строительство, недвижимость» (12 процентов), «Начало карьеры, студенты» (10 процентов) и «Производство» (9 процентов).
«Несмотря на относительную стабилизацию ситуации на рынке труда после кризиса, настроения работников в СЗФО, как показывают данные исследования HeadHunter, остаются критичными. Совокупный «индекс самочувствия» соискателей несколько снизился во втором квартале текущего года с минус 0,06 до минус 0,08 (идеальное положение дел: «плюс 1»). Соискатели достаточно осторожны в прогнозах ближайшего будущего и отмечают некоторые ухудшения. В целом работники компаний СЗФО в своих оценках остаются на уровне конца 2015 года, когда ситуация резко ухудшилась и настроения резко пошли на спад. Вероятно, часть соискателей ожидала, что сможет легко найти работу в текущем квартале, опираясь на позитивные прогнозы в конце 2016-го года из разных сфер. В конечном итоге, ожидания и реальность не совпали, что привело к усилению негатива», - прокомментировала руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова
Средняя предлагаемая в вакансиях на hh.ru зарплата в апреле в Коми по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась и составила 35 тысяч рублей, что совпадает со средним уровнем ожидаемой заработной платы – 35 тысяч рублей (на основе данных из резюме).
Самые высокооплачиваемые вакансии начала мая в республике – «Главный геолог» - с зарплатой от 270 000 рублей.
ТОП-5 вакансий начала мая с самой большой зарплатой в Коми*:
|
Должность
|
Отрасль
|
Размер предлагаемой заработной платы (тысяч рублей)
|
Финансовый директор
|
высший менеджмент
|
от 400 до 500
|
Главный геолог
|
добыча сырья
|
от 270
|
Начальник отдела продаж
|
торговля
|
от 128 до 147
|
Слесарь по ремонту установок очистки воды
|
рабочий персонал
|
от 90
|
Инспектор технического надзора по общестроительным работам и сварке
|
строительство, недвижимость
|
от 75
*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.
Фото с сайта pixabay.com
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