В апреле в Коми на одну вакансию в среднем было 9 желающих

Служба исследований HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад проанализировала рынок труда в Коми в апреле. Количество вакансий сократилось на 26 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Вход резюме год к году увеличился на 7 процентов. При этом показатель конкуренции – hh.индекс (количество резюме на одну вакансию), достигнув своего максимального значения в марте текущего года, в апреле незначительно снизился с 9 пунктов и составил 8,8 пункта, говорится в пресс-релизе компании.

Всего было просмотрено 758 вакансий, созданных на портале hh.ru работодателями в Коми с 1 по 30 апреля 2017 года. В среднем на одно вакантное место в республике претендовали девять соискателей. В регионе сохраняется повышенный уровень конкуренции на рынке труда в пользу работодателя, делают вывод исследователи.

Если сравнивать апрель прошлого года с апрелем текущего относительно роста предложений о работе в отдельных проф. областях, то наибольший прирост вакансий в регионе отмечен в сферах «Спортивные клубы, фитнес, салон красоты», «Юристы», «Медицина, фармацевтика». То есть в этих отраслях работодатели из Республики Коми стали активнее размещать вакансии.

В ТОП-5 наиболее востребованных сфер у работодателей вошли: «Продажи» (39 процентов от общего рынка вакансий в регионе), «Банки, инвестиции и лизинг» (16 процентов), «Строительство, недвижимость» (12 процентов), «Начало карьеры, студенты» (10 процентов) и «Производство» (9 процентов).

«Несмотря на относительную стабилизацию ситуации на рынке труда после кризиса, настроения работников в СЗФО, как показывают данные исследования HeadHunter, остаются критичными. Совокупный «индекс самочувствия» соискателей несколько снизился во втором квартале текущего года с минус 0,06 до минус 0,08 (идеальное положение дел: «плюс 1»). Соискатели достаточно осторожны в прогнозах ближайшего будущего и отмечают некоторые ухудшения. В целом работники компаний СЗФО в своих оценках остаются на уровне конца 2015 года, когда ситуация резко ухудшилась и настроения резко пошли на спад. Вероятно, часть соискателей ожидала, что сможет легко найти работу в текущем квартале, опираясь на позитивные прогнозы в конце 2016-го года из разных сфер. В конечном итоге, ожидания и реальность не совпали, что привело к усилению негатива», - прокомментировала руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова

Средняя предлагаемая в вакансиях на hh.ru зарплата в апреле в Коми по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась и составила 35 тысяч рублей, что совпадает со средним уровнем ожидаемой заработной платы – 35 тысяч рублей (на основе данных из резюме).

Самые высокооплачиваемые вакансии начала мая в республике – «Главный геолог» - с зарплатой от 270 000 рублей.

ТОП-5 вакансий начала мая с самой большой зарплатой в Коми*:

Должность Отрасль Размер предлагаемой заработной платы (тысяч рублей) Финансовый директор высший менеджмент от 400 до 500 Главный геолог добыча сырья от 270 Начальник отдела продаж торговля от 128 до 147 Слесарь по ремонту установок очистки воды рабочий персонал от 90 Инспектор технического надзора по общестроительным работам и сварке строительство, недвижимость от 75

*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.

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