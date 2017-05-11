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Четверг, 11 мая 2017, 15:47
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15:47
Президент России подписал указ против анонимности в интернете

Пока в этом направлении будут только принимать меры, а не наказывать.

Президент России Владимир Путин подписал указ против анонимности в сети и об урегулировании похожих на СМИ сервисов. Это следует из «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», опубликованной на сайте главы государства.

Как пишет Lenta.ru, в течение полугода правительству предстоит заниматься поддержкой традиционных СМИ и урегулированием ситуации с похожими сервисами. В данном случае речь идет о новостных агрегаторах, социальных сетях, интернет-телевидении, мессенджерах, а также «сайтах в сети интернет». Согласно указу, подобные меры необходимы для «формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений».

Кроме того, в тексте документа предлагается принять меры, исключающие анонимность пользователей сети и их «безответственность и безнаказанность». Также планируется создание специальной системы, гарантирующей «личную безопасность пользователей, конфиденциальность их информации».

Отмечается, что к 1 октября 2017 года чиновники должны разработать ряд мер, которые позволят государственным органам перейти на российские средства шифрования, а также создать систему защиты российской инфраструктуры от кибератак.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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Россия
Общество
Социум
ИнтернетуказанонимностьСМИдостоверность
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Комментарии

молодые ветра
11.05.2017 - 15:51
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будем надеятся, что к 2030 то году будут новые люди у власти и не допустят ввод цензуры в Интернете

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Последние комментарии

молодые ветра:
будем надеятся, что к 2030 то году будут новые люди у власти и не допустят ввод цензуры в Интернете
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Не смейте:
Не смейте указывать журналистам, какие моменты "искать и отмечать". Не нравится "КомиОнлайн"? Читайте репортажи информационных потаскух, коих на службе у власти состоит множество. А для "чуть-чуть по-праздничнее" можно завести свой блог и туда изливать эмоции.
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синоптик:
снегопады в мае то отмечались и ранее, но так чтобы почти каждый день снег шел, такого не было, и чтобы снежный покров так долго оставался ЭТО ваще ад какой-то, то солнце светит, то снег идет
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