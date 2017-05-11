Хэдлайнером республиканского выпускного «Облака.LIVE» в Сыктывкаре пожелали видеть M-BAND

За эту группу проголосовало более 2200 человек.

В апреле в официальной группе «Облака LIVE – твой выпускной» было запущено голосование за главного гостя концерта. Среди них M-BAND, Artik&Asti, 5sta Family, Дмитрий Колдун и Юлианна Караулова.

По информации пресс-службы министерства образования, науки и молодежной политики Коми, с большим отрывом выиграла группа M-BAND. За нее проголосовали свыше 2200 человек, это 44,8 процента от общего числа участников голосования. Из 4927 человек за Artik&Asti отдали голоса 1087, за 5sta Family – 274, за Д.Колдуна – 925, за Ю.Караулову – 432.

Как сообщалось ранее, в этом году лозунгом выпускного «Облака.LIVE» станет фраза «Ты нужен республике!». Такое название имеет региональный проект по привлечению специалистов в республике и удержанию молодых людей от переезда в другие регионы. Во время шествия молодежи планируется представить разные профессии и провести ярмарку вакансий. Для этого привлекут крупнейших работодателей региона.

Также впервые запланировано организовать трансляцию праздника на концертные площадки ко Дню молодежи во всех муниципалитетах Коми.

*** Впервые праздник состоялся в 2013 году. Первоначально он должен был пройти в финно-угорском этнопарке, однако позднее его перенесли на республиканский стадион. Для пятитысячной аудитории выпускников и студентов выступили Dan Balan, DJ Efremov и Freak Show Euphoria. В 2014 году праздник проходил на Стефановской пощади, а хэдлайнером был Д.Колдун. В 2015-м на празднике выступали сыктывкарские рок-группы «ИнсайТ» и «Гости Гаррисона», а также приглашенный гость Егор Крид.

В 2016 году праздник претерпел изменения: он стал выпускным только для студентов и отсек школьников, кроме того, сменилось название – с «Облака» на «Облака.LIVE». Главным подарком выпускникам стал концерт 5sta family.

Фото из группы «Облака LIVE – твой выпускной 2016» во «ВКонтакте»