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Более трети россиян при заболеваниях занимаются самолечением
Столько же человек считает, что у них хорошее здоровье.
В 2015 году самостоятельно лечилась четверть населения страны, теперь же таких более трети. Об этом говорят результаты всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник», который проводили 23-24 апреля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью.
В случае возникновения заболеваний 46 процентов опрошенных сегодня, как и два года назад, обращаются в государственную поликлинику, более трети (35 процентов) занимаются самолечением, каждый десятый (11 процентов) идет в платное медучреждение. Остальные либо пускают все на самотек, либо прибегают к помощи целителей (4 и 1 процент соответственно).
При этом хорошим состоянием здоровья сегодня может похвалиться каждый третий россиянин (35 процентов), каждый второй считает свое здоровье удовлетворительным (49 процентов). Негативные оценки своего самочувствия дают 15 процентов опрошенных (среди женщин эта доля выше – 18 процент, чем среди мужчин – 10 процентов). В последние четыре года эта доля по выборке в целом изменилась незначительно, тогда как в сравнении с 2006 года заметно снизилась (с 24 процента), говорится в исследовании.
Семь из десяти россиян (71 процент) удовлетворены здоровьем своих близких, более четверти (27 процентов), напротив, не довольны (среди людей с плохим материальным положением таких значительно больше – 46 процентов, чем среди тех, кто считает свое положение хорошим и очень хорошим - 12 процентов).
В проблемах со здоровьем (у себя и близких) граждане нашей страны винят прежде всего работу и стресс (35 процентов), а также отсутствие денег на лекарства и профилактику болезней (35 процентов), плохую экологию (32 процента). При этом, если значимость первого фактора за два года заметно снизилась (с 47 в 2015 года), то материальные трудности стали указывать в качестве причин болезней вдвое чаще (с 17 процента).
Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что ситуация в здравоохранении в целом крайне непростая и показатели оценки россиянами состояния здоровья вновь говорят об этом. По его словам, в последний год доступность и качество медицинских услуг вызывают все больше нареканий, что косвенно влияет и на оценку респондентами своего состояния.
«Крайне тревожный факт большой размер группы самолечения. Опять же это свидетельствует и об уровне доверия медицинским учреждениям, и о доступности самих медицинских услуг. Дополнительно отметим, улучшение ситуации в здравоохранении сегодня является одним из ключевых запросов населения к власти. Этот запрос только усиливается», - прокомментировал М.Мамонов.
Фото Елены Кабаковой
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