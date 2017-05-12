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11:04 Воркутинец наказан условным сроком за шантаж и интимную связь с несовершеннолетней
Девушка пожаловалась в полицию на давление со стороны интернет-знакомого.
Воркутинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Он признан виновным в получении сексуальных услуг несовершеннолетнего, понуждении несовершеннолетнего к действиям сексуального характера и вымогательстве.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, судом установлено, что в октябре 2016 года мужчина в социальной сети познакомился с 17-летней девушкой. В ходе общения он узнал, что до недавнего времени она зарабатывала проституцией. Воркутинец стал угрожать своей сетевой приятельнице, что расскажет об этом ее знакомым. В обмен за молчание мужчина вынудил несовершеннолетнюю вступить с ним в половую связь. Таким способом шантажист удовлетворял свои потребности около четырех месяцев. Когда девушка попросила мужчину оставить ее в покое, он предложил заплатить ему за молчание. Устав от давления, юная воркутинка обратилась в полицию.
На суде мужчина полностью признал свою вину, принес извинения, а также возместил моральный ущерб. Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.
Фото Владилена Олофинского
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