Крытый каток в Эжве сдали в эксплуатацию незаконченным

Проект был на 568 тысяч рублей дешевле, чем в смете, но разницу никто не возместил.

Как сообщается на сайте контрольно-счетной палаты Коми, ведомство проверило, насколько законно и результативно использовались деньги, выделенные Сыктывкару на строительство крытого катка в Эжве. Под проверку попала не только администрация города, но и спортшкола «Северная Олимпия» (учреждение в Эжве входит в состав школы).

Контрольно-счетная палата проверяла, куда и как были потрачены 266,7 миллиона рублей (74,7 процента – из республиканского бюджета, 23,3 процента – из местного бюджета, 2 процента - спонсорские средства). Специалисты наткнулись на ряд нарушений и недостатков.

Так, в нарушение Градостроительного кодекса в отдельные периоды строительства у подрядчика не было разрешения на строительство и утвержденной проектно-сметной документации. Разрешение на ввод крытого катка в эксплуатацию было выдано на три дня раньше, чем были завершены работы на объекте.

После замены в ходе строительства отдельных материалов и видов работ на другие, более дешевые, их фактическая стоимость оказалась меньше предусмотренной сметой на 568,3 тысячи рублей. Но сметы после этого не корректировали, и стоимость выполненных работ осталась на прежнем уровне.

Подрядчик не соблюдал график выполнения отдельных видов работ, из-за чего окончание строительства сместилось на 138 дней. А на момент сдачи объекта в эксплуатацию территория катка не была благоустроена, хотя проектом на это было предусмотрено 1,913 миллиона рублей.

В договоре с подрядчиком гарантия на выполненные работы прописана на два года меньше предельного срока, определенного Гражданским кодексом (три года вместо пяти лет). Найденные после трех лет дефекты устранять придется за счет бюджета муниципалитета.

«Осмотр крытого катка показал отсутствие отдельных видов выполненных работ и материальных ресурсов, предусмотренных локальными сметами, на общую сумму 288,7 тысячи рублей, - говорится в отчете КСП. – Также установлено, что отдельные помещения не были оснащены ни специальным оборудованием, ни хозяйственным инвентарем, что не позволяло использовать их по назначению, а помещения для заточки и проката коньков фактически использовались не по назначению».

Отдельные претензии у комиссии появились и к «Северной Олимпии»: в течение пяти лет учреждение не использовало 45 единиц оборудования (передано из госсобственности республики) стоимостью 17,387 миллиона рублей. А срок годности 35 бочек этиленгликоля (875 тысяч рублей) истек.

По результатам проверки контрольно-счетная палата дала соответствующие рекомендации администрации Сыктывкара. Отчет направлен Государственному Совету Коми и главе республики.

*** В 50-летний юбилей Эжвы республика подарила району ледовый дворец. В декабре 2013 года строители начали вбивать сваи на выделенной территории. Тогда объект планировали сдать во втором квартале 2015 года. Затем сдачу перенесли на конец 2016 года. В июле 2016-го уточнили: закончить объект хотят в конце сентября, а первые посетители в него попадут уже в ноябре. В итоге каток торжественно открыли 29 декабря 2016 года, но массовые катания начались со 2 января этого года.

Общая площадь здания – 4,25 тысячи квадратных метров (площадь застройки – 3,5 тысячи «квадратов»). В составе объекта: ледовое поле 56 на 28 метров, тренажерный зал, трибуны на 253 места (отдельно предусмотрен сектор на пять мест для людей с инвалидностью), буфет, административные и вспомогательные помещения. Мощность эжвинского катка – 50 человек в смену.

Заказчиком крытого катка была детско-юношеская спортивная школа «Северная Олимпия», отвечающая за крытый каток в Сыктывкаре. Подрядчиком выступало ООО «ТетрастройКоми». Эта же компания занималась противооползневыми и берегоукрепительными работами в Кировском парке Сыктывкара с 2013 года (завершить их удалось в конце октября 2016-го). В начале декабря 2016 года стало известно, что против гендиректора компании Тариела Робанишвили возбуждено уголовное дело, связанное с берегоукреплением. По версии следствия, компания использовала более дешевые стройматериалы, что могло послужить одной из причин разрушения конструкции во время дождя в августе 2016-го. В итоге ущерб бюджету от этих действий оценили в более чем 12,6 миллиона рублей.

Фото предоставлено пресс-службами Минспорта Коми и администрации Сыктывкара