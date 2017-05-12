В Ухте несовершеннолетних женили по желанию других лиц

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, согласно Семейному кодексу, при наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе разрешить им узаконить отношения с 16 лет. Получение разрешения на брак несовершеннолетним законодатель связывает не иначе как с их личной просьбой.

Вопреки этому в административном регламенте, утвержденном постановлением администрации Ухты, было прописано, что от имени несовершеннолетних за получением разрешения на вступление в брак могут обратиться также и иные уполномоченные ими лица.

Поэтому прокурор Ухты обратился в суд с иском о признании данного пункта административного регламента противоречащим федеральному законодательству и недействующим со дня вступления решения в законную силу. Ухтинский суд заявленные требования удовлетворил, однако ответчик оспорил решение в апелляционном порядке. Между тем судебная коллегия по административным делам Верховного суда Коми согласилась с правовой позицией прокуратуры и оставила решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

Фото с сайта pixabay.com